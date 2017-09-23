На Дальний Восток по «упрощёнке» прибыли уже 900 иностранцев
По количеству оформленных электронных виз лидируют Китай, Япония и Марокко.
По количеству оформленных электронных виз лидируют Китай, Япония и Марокко.
К этому дню в ДФО оформлено почти 2,5 тысячи электронных виз для въезда на территорию свободного порта Владивосток. Фактически по новой схеме прибыли уже 892 человека, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на
С августа иностранцы оформляют однократную деловую, туристическую или гуманитарную визу. По данным на вечер 22 сентября, больше всего электронных виз — 1188 — получили граждане Китая: во Владивосток прибыли пока 387 человек. На втором месте Япония: российская сторона одобрила 898 электронных виз, 482 человека уже приехали. На третьем месте — Марокко с 106 оформленными визами.
Одобрены заявки на визы гражданам еще 12 стран: Алжира (89 человек), Сингапура (58), Индии (57), Туниса (21), Ирана (12), Объединённых Арабских Эмиратов (8), Саудовской Аравии (8), Катара (2), Турции (3), Мексики (6), Кувейта (2) и КНДР (1 человек). Из них в Приморье въехали 12 граждан Индии, 6 — Сингапура, 3 — Ирана, по одному — из Алжира и Саудовской Аравии.
Сейчас подать заявку на получение электронной визы могут граждане 18 стран. По словам министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, «оформление электронных виз сделано доступно и удобно — достаточно оставить заявление на специальном сайте за четыре дня до даты предполагаемого въезда и в случае положительного решения — прилететь».
Электронная виза выдаётся бесплатно, без взимания
По мнению
С 1 января 2018 года применение электронной визы расширится. С её помощью можно будет приехать на Камчатку и Сахалинскую область. Для этого по новому порядку будут работать 11 пунктов пропуска. Пока действуют лишь два во Владивостоке — на морском вокзале и в международном аэропорту Кневичи. Со следующего года планируется открыть железнодорожные пункты пропуска «Пограничный», «Хасан», «Махалино»; автомобильные пункты пропуска «Полтавка», «Турий Рог», морские пункты пропуска «Зарубино», «Петропавловск-Камчатский», «Корсаков» и «Посьет».