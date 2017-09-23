На Дальний Восток по «упрощёнке» прибыли уже 900 иностранцев

К этому дню в ДФО оформлено почти 2,5 тысячи электронных виз для въезда на территорию свободного порта Владивосток. Фактически по новой схеме прибыли уже 892 человека, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу минвостокразвития РФ.

С августа иностранцы оформляют однократную деловую, туристическую или гуманитарную визу. По данным на вечер 22 сентября, больше всего электронных виз — 1188 — получили граждане Китая: во Владивосток прибыли пока 387 человек. На втором месте Япония: российская сторона одобрила 898 электронных виз, 482 человека уже приехали. На третьем месте — Марокко с 106 оформленными визами.

Одобрены заявки на визы гражданам еще 12 стран: Алжира (89 человек), Сингапура (58), Индии (57), Туниса (21), Ирана (12), Объединённых Арабских Эмиратов (8), Саудовской Аравии (8), Катара (2), Турции (3), Мексики (6), Кувейта (2) и КНДР (1 человек). Из них в Приморье въехали 12 граждан Индии, 6 — Сингапура, 3 — Ирана, по одному — из Алжира и Саудовской Аравии.

Сейчас подать заявку на получение электронной визы могут граждане 18 стран. По словам министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, «оформление электронных виз сделано доступно и удобно — достаточно оставить заявление на специальном сайте за четыре дня до даты предполагаемого въезда и в случае положительного решения — прилететь».

Электронная виза выдаётся бесплатно, без взимания каких-либо сборов.

По мнению вице-премьера российского правительства, полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, введение механизма электронной визы «напрямую повлияет на улучшение инвестиционного климата и поможет развитию туристической отрасли».