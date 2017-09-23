Около 100 домов в Хабаровске остаются без горячей воды
Основная причина — порывы на трассах во время испытаний.
Основная причина — порывы на трассах во время испытаний.
Большое количество домов в Хабаровске остаётся без горячей воды. Как сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», ранее Хабаровская теплосетевая компания обещала, что жители краевой столицы смогут воспользоваться благами цивилизации ещё вечером 22 сентября. Однако повезло не всем горожанам.
«В настоящее время без горячей воды остаются 88 домов, но ещё прибавляются. Это не окончательная цифра. Причина — более 20 различных повреждений на теплотрассах во время испытаний», — рассказали корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» в Единой
Если адреса вашего дома нет в данном списке также, как и горячей воды в кране, то следует обратиться в аварийную службу.
Обратиться в ЕДДС можно по телефону: 42−47−43.