Около 100 домов в Хабаровске остаются без горячей воды

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Большое количество домов в Хабаровске остаётся без горячей воды. Как сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», ранее Хабаровская теплосетевая компания обещала, что жители краевой столицы смогут воспользоваться благами цивилизации ещё вечером 22 сентября. Однако повезло не всем горожанам.

«В настоящее время без горячей воды остаются 88 домов, но ещё прибавляются. Это не окончательная цифра. Причина — более 20 различных повреждений на теплотрассах во время испытаний», — рассказали корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Хабаровска. На сайте администрации города в опубликованном списке отключения коммунальных ресурсов указаны адреса домов, в которых на данный момент отключено горячее водоснабжение. В нём, к примеру, Малиновского, 23, Краснореченская, 21, Мирная, 12, Запарина — 86, 90, 90а, Дзержинского, 61, 65, Муравьева-Амурского, 21, Амурский бульвар, 55 и так далее.

Если адреса вашего дома нет в данном списке также, как и горячей воды в кране, то следует обратиться в аварийную службу.