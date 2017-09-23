Светильники нового поколения появляются на трассах Хабаровска
Светодиодное освещение дорог имеет ряд преимуществ.
Светодиодное освещение дорог имеет ряд преимуществ.
На дорогах, ведущим к ТОСЭР в Хабаровске, устанавливается новое осветительное оборудование мощностью 120 ватт. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в МУП «Горсвет», эти светильники имеют ряд преимуществ перед фонарями старого образца. Они позволяют избежать ослепляющего эффекта, свет не рассеивается, а направляется вниз. Благодаря чему повышается процент видимости трассы. Также белый цвет ламп улучшает ночное видение, что способствует сокращению числа аварий. Светильники также менее затратны в обслуживании.
— Светодиодное освещение сейчас проводится на четырех участках. По улице Новой, где уже установили все опоры. По Донской — тут смонтировано 50% линейных кабелей. По улице Суворова специалисты установили опорные сооружения пока только на тех участках дороги, где ее успели отремонтировать дорожные службы, что составляет примерно 45% работы. Вчера мы также заключили договор по осуществлению установки конструкций по улице Сидоренко. Там необходимо 30 опорных столбов, — рассказала начальник