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10:42 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Светильники нового поколения появляются на трассах Хабаровска

Светодиодное освещение дорог имеет ряд преимуществ.

На дорогах, ведущим к ТОСЭР в Хабаровске, устанавливается новое осветительное оборудование мощностью 120 ватт. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в МУП «Горсвет», эти светильники имеют ряд преимуществ перед фонарями старого образца. Они позволяют избежать ослепляющего эффекта, свет не рассеивается, а направляется вниз. Благодаря чему повышается процент видимости трассы. Также белый цвет ламп улучшает ночное видение, что способствует сокращению числа аварий. Светильники также менее затратны в обслуживании.

 — Светодиодное освещение сейчас проводится на четырех участках. По улице Новой, где уже установили все опоры. По Донской — тут смонтировано 50% линейных кабелей. По улице Суворова специалисты установили опорные сооружения пока только на тех участках дороги, где ее успели отремонтировать дорожные службы, что составляет примерно 45% работы. Вчера мы также заключили договор по осуществлению установки конструкций по улице Сидоренко. Там необходимо 30 опорных столбов, — рассказала начальник производственно-технического отдела МУП «Горсвет» Надежда Степанова. По расчетам специалистов, стоимость всех электромонтажных работ по установке линии наружного освещения с учетом материалов составит 20 млн рублей. Завершить замену освещения планируется к 20 октября.

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