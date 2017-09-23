Минусовые заморозки обещают синоптики на грядущей неделе в Новосибирске
Снег обещают синоптики в некоторых районах области. Короткое бабье лето, судя по всему, закончилось. Последние дни сентября будут холодными.
Снег обещают синоптики в некоторых районах области. Короткое бабье лето, судя по всему, закончилось. Последние дни сентября будут холодными.
Ренад Ягудин,
«Будет довольно прохладная погода. Мы предполагаем возможность временного появления снежного покрова. Будут выпадать осадки в виде мокрого снега. Но
Ночная температура в ближайшую неделю будет опускаться до минус 3-х. А днем не поднимется выше плюс 6.