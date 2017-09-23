Минусовые заморозки обещают синоптики на грядущей неделе в Новосибирске

«Будет довольно прохладная погода. Мы предполагаем возможность временного появления снежного покрова. Будут выпадать осадки в виде мокрого снега. Но все-таки будут потом подтаивать. Мы рассчитываем, что все-таки после ненастной третьей декады сентября, наверное, процесс улучшения погоды наступит».