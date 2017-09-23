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10:09 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Минусовые заморозки обещают синоптики на грядущей неделе в Новосибирске

Снег обещают синоптики в некоторых районах области. Короткое бабье лето, судя по всему, закончилось. Последние дни сентября будут холодными.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +20° 78% 761 мм рт. ст. 3 м/с

Ренад Ягудин, пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра:

«Будет довольно прохладная погода. Мы предполагаем возможность временного появления снежного покрова. Будут выпадать осадки в виде мокрого снега. Но все-таки будут потом подтаивать. Мы рассчитываем, что все-таки после ненастной третьей декады сентября, наверное, процесс улучшения погоды наступит».

Ночная температура в ближайшую неделю будет опускаться до минус 3-х. А днем не поднимется выше плюс 6.

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