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08:18 (мск), источник: Nur.kz

Автор скандального учебника по русскому языку: Мне очень больно

Спикер сената Касым-Жомарт Токаев заметил, что, по крайней мере, автор учебника прославилась.

Источник: Nur.kz

Министр образования Ерлан Сагадиев вышел на тропу войны. Его подчиненные вместе с полицейскими ищут авторов рассылки о наличии в казахстанских учебниках параграфов про интимные отношения.

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22 сентября в сенате чиновник полдня защищал отечественные издания, а особенно нашумевший учебник по русскому языку для 7-х классов, передает КТК.

Спикер сената Касым-Жомарт Токаев заметил, что, по крайней мере, автор учебника прославилась.

«Вы же советскую школу оканчивали? И я советскую школу оканчивал. Есть великие русские классики, начиная с Толстого и заканчивая Некрасовым, Чеховым, Тургеневым. У вас что-нибудь есть из них? Экспертиза должна как следует поработать над этим. Во всяком случае, вы прославились. Первая задача выполнена. Теперь вас все знают», — сказал Токаев.

Председатель сената сегодня вообще был настроен весьма категорично. В своем выступлении Токаев в пух и прах раскритиковал действующую систему образования, заявив, что все школы страны сейчас готовят детей только к успешной сдаче ЕНТ, ведь именно от результатов тестирования зависит рейтинг учебного заведения.

По его словам, низкое качество учебников уже стало притчей во языцех. Ну, а обновленные книги, по мнению сенатора, и вовсе противоречат здравому смыслу.

«Конечно, свое слово должна сказать экспертиза, мы не являемся специалистами в этой отрасли, но хотел бы отметить, что при всех инновациях идти вопреки здравому смыслу, по всей видимости, нет необходимости», — подчеркнул Токаев.

Очень больно.

Сам автор скандального учебника Зинаида Сабитова подчеркивает, сейчас в стране полностью меняется система образования и во главу угла ставится не только автоматическое заучивание правил, но и полноценное развитие школьников.

Поэтому над пособием она трудилась долго, собирала весь необходимый материал и изучала международный опыт. Вот только бесконечная критика задевает уже и личные чувства женщины.

«Еще как обижает. Очень больно. И я хочу сказать, что я ничего не сделала, что принесло бы вред людям, особенно детям. А то, что они меня оскорбляют. Ну 80% оскорблений, негатива. Несмотря на это, за каждое задание, за каждое упражнение, за каждое предложение и слово я отвечаю. И у меня спрашивали, будет ли переиздание учебника, вы будете включать их? Буду!» — заверила женщина.

Поддерживает коллегу и сам министр. Ерлан Сагадиев еще раз подчеркнул, что учебник Сабитовой прошел все необходимые экспертизы и его хвалят даже на международном уровне.

Секса в казахстанских учебниках нет.

Прокомментировал чиновник и другие нашумевшие книги. Напомним, недавно в мессенджерах широкую огласку получили фотографии из якобы казахстанских учебников для второклассников.

В них подробно описывались сексуальные отношения. Сегодня Сагадиев заверил: все фотографии являются фэйком и ничего общего с отечественными книгами не имеют. Найти авторов скандальных публикаций ведомство собирается с помощью полиции.

«В этот раз мы почувствовали, наш юридический департамент почувствовал, что достаточно организованная работа. Посоветовались с Министерством внутренних дел, написали им заявление с просьбой возбудить уголовное дело по этим фактам. Факты мы привели, их гораздо больше, чем-то, что мы привели», — пояснил министр.

Переходить на новые учебники отечественные школы будут на протяжении двух лет. К слову, столько же времени понадобится и для введения нулевых классов для дошколят. По планам Минобразования, на подготовительном уровне малышей ждет по 2−3 урока в день, каждый примерно по 25 минут.

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