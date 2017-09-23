Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия скоро будет готова вернуть Крым - СМИ
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Летевший из Москвы самолет совершил экстренную посадку
Украина выплатила России $3 млрд
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Ольге Остроумовой — 70: от Жени Комельковой до «мощной старухи»
Николая Караченцова перевели в реанимацию
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
СМИ: молодая жена Градского впервые рассказала об их сыне
СМИ: Кудрявцева показала фото с мужем в праздник
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
50-летняя Кидман показалась в платье без нижнего белья – СМИ
"Образец для многих лидеров": мэр Львова о Путине
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
10Apple показала новые iPhone
8Котопоезд из Японии
09:51 (мск), источник: Вести Приморье

Холодный фронт с ливнями придет в Приморье на следующей неделе

26 сентября к Хабаровскому краю подойдет обширная циклоническая система. Ночью к Приморскому краю подойдет холодный фронт этого циклона.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 83% 761 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Вести Приморье

23 и 26—27 сентября в Приморском крае пройдут дожди. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Маглипогода.ру, в субботу 23 сентября в Приморском крае ожидается неустойчивая погода. Во второй половине ночи на западе и на юге края прошли кратковременные дожди, местами ливни и грозы. В течение дня, атмосферный фронт будет передвигаться с юго-запада на северо-восток. Во второй половине дня ливни с грозами пройдут на востоке края. К вечеру погода в Приморье наладится.

24 сентября будет теплая и почти без осадков погода. Ближе к вечеру в крае местами возможны кратковременные дожди, но в целом солнце будет много. Температура ночью +5 °С +12 °С, на южном побережье до +15 °С. Днем воздух прогреется до +18 °С +25 °С. В ночь с 24 на 25 сентября через северную часть Приморья пройдет еще один фронт. На севере края пройдут кратковременные дожди различной интенсивности. На юге края осадки возможны лишь местами. 25 сентября в погоде изменений не ожидается. Сохранится теплая солнечная погода.

26 сентября к Хабаровскому краю подойдет обширная циклоническая система. Ночью к Приморскому краю подойдет холодный фронт этого циклона. Днем во вторник Приморье окажется в теплом секторе этого циклона. Поэтому днем 26 сентября температура в крае сохранится на высоком уровне: +19 °С +25 °С. Во второй половине дня в крае будет увеличиваться облачность, на западе края до значительной. Также на западе края во второй половине дня усилится южный ветер. В связи с приближением фронта к западным границам Приморского края, вечером на западе края начнется дождь. В течение ночи, дождь распространяться на большую часть края.

27 сентября ночью и днем в крае сохранится неустойчивая погода. Пройдут дожди различной интенсивности. Местами пройдут сильные дожди и грозы. Наиболее интенсивные осадки ожидаются на севере и в центральных районах края. На юге края пройдут небольшие осадки.

Внимание! После прохождения холодного фронта в Приморье резко похолодает. Предварительно и не точно: при прохождении холодного фронта 26—27 сентября, есть вероятность образование волнового циклона над Приморьем. В этом случае будет серьезное ухудшение погоды. В случае образование волнового циклона, будет уточнение прогноза на 26—27 сентября.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 За непристойное предложение певец нанес 17 ножевых ранений
Полуторагодовалый сын популярного музыканта выпал из окна
Трамп заявил, что разберется с «коротышкой с ракетой»
Премьер Молдавии потребовал вывода российских военных из страны
Трамп заказал себе президентский «боинг» покрупнее. Зачем?
Названа главная польза недосыпания
Порошенко отверг российский план ввода миротворцев в Донбасс
Fitch улучшило прогноз по рейтингам России
Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 293 человек
Спорт
Два матча пройдут в субботу в 11-м туре чемпионата России В столичном дерби сыграют «Динамо» и ЦСКА, а чемпион страны «Спартак» примет махачкалинский «Анжи»
Авто
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ В новом семействе «Профи» появится максимальное количество разнообразных модификаций
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
Депутаты распространят реновацию хрущевок на регионы
«Ночных волков» лишают земли
В России развернут массовую стройку инфраструктуры
Названы российские города с самым грязным воздухом
Леди
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам У Раисы необычная история и сильный характер, который позволил ей многого добиться
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь