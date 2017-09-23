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15:24 (мск), источник: АиФ Челябинск

Географический центр Челябинской области перенесли на новое место

Точку, считающуюся географическим центром Челябинской области, перенесли на новое место в Пластовском районе, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Источник: Аргументы и факты

Открытие знака в «середине» области состоялось 22 сентября. Стелла в виде пирамиды расположилась на поляне в границах Борисовского сельского поселения недалеко от села Воронино.

«При определении первого географического центра в Уйском районе использовались старые, в некоторых случаях искажённые карты. На этот раз вычисления проводились с использованием современных технологий. Думаю, переносить центр больше не придётся», — отметила картораф Татьяна Курченко.

Отметим, что в 2014 году специалисты определили географический центр Челябинска.

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