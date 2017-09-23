Географический центр Челябинской области перенесли на новое место
Точку, считающуюся географическим центром Челябинской области, перенесли на новое место в Пластовском районе, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Точку, считающуюся географическим центром Челябинской области, перенесли на новое место в Пластовском районе, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Открытие знака в «середине» области состоялось 22 сентября. Стелла в виде пирамиды расположилась на поляне в границах Борисовского сельского поселения недалеко от села Воронино.
«При определении первого географического центра в Уйском районе использовались старые, в некоторых случаях искажённые карты. На этот раз вычисления проводились с использованием современных технологий. Думаю, переносить центр больше не придётся», — отметила картораф Татьяна Курченко.
Отметим, что в 2014 году специалисты определили географический центр Челябинска.