Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия скоро будет готова вернуть Крым - СМИ
Уборка продлевает жизнь
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Президент Румынии отменил визит на Украину
Украина выплатила России $3 млрд
Немецкий выбор: что будет, если старая сила одержит новую победу Германия выбирает новый парламент, а вместе с ним и канцлера
Ольге Остроумовой — 70: от Жени Комельковой до «мощной старухи»
Николая Караченцова перевели в реанимацию
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус
Новый Volvo XC40: премьера состоялась
Купальник под "гжель": Василиса Володина показала тело - СМИ
СМИ: Волочкова показала искалеченные балетом ноги
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
50-летняя Кидман показалась в платье без нижнего белья – СМИ
"Образец для многих лидеров": мэр Львова о Путине
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
8Котопоезд из Японии
08:08 (мск), источник: Sputniknews.kz

Полиция ищет распространителей слухов об эротических картинках в учебниках

Правоохранительные органы проводят расследование по заявлению Минобра Казахстана после появления информации о учебниках с неприличными иллюстрациями.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 23 сен — Sputnik. Полиция Астаны разыскивает распространителей слухов о непристойных картинках в казахстанских учебниках, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел города.

Читайте также
Высокопоставленный полицейский арестован в Атырауской области

Уголовное дело по факту распространения заведомо ложной информации возбуждено после обращения министерства образования и науки. Поводом для этого послужило распространение в социальных сетях несоответствующей ложной информации о том, что в качестве задач из якобы казахстанского учебника по математике представлены несколько примеров с иллюстрацией обнаженных мужчины и женщины.

«Ход расследования уголовного дела взят на контроль МВД Республики Казахстан», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в соцсетях появился информационный вброс, когда шутливые задачи по математике из книги Григория Остера «Школа ужасов» были выданы за реальные задания в школьном учебнике для казахстанских школ.

В Казахстане с началом нового учебного года вспыхнули сразу несколько скандалов, связанных с отечественными учебниками. Самым непонятным для родителей стал учебник русского языка для седьмого класса авторства Зинаиды Сабитовой.

Недоумение, в частности, вызвал современный сленг, песни Юрия Антонова, предложение составить визитную карточку баурсака и посмотреть фрагменты передачи Ивана Урганта, лингвистический рассказ Людмилы Петрушевской «Пуськи бятые». Кроме того, упоминание о «ГМО и других вредных веществах» вызвало негодование со стороны биолога.

Авторы в свою очередь заявили, что книга вырабатывает у школьников филологическую проницательность. Директор издательства «Мектеп» удивлен тем, что новые учебники попали в руки пользователей Сети раньше школ.

Вопрос о новых учебниках был поднят и на пресс-конференции президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Глава государства поручил министерству образования «растолковать и объяснить, в чем проблема».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Азиада-2017: Казахстан не поднял с пятого места даже золотой урожай
Шесть человек пострадали при столкновении автобуса и джипа в Уральске
Трамп заявил, что разберется с «коротышкой с ракетой»
Премьер Молдавии потребовал вывода российских военных из страны
Трамп заказал себе президентский «боинг» покрупнее. Зачем?
Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 293 человек
Порошенко отверг российский план ввода миротворцев в Донбасс
Fitch улучшило прогноз по рейтингам России
Названа главная польза недосыпания
Спорт
Два матча пройдут в субботу в 11-м туре чемпионата России В столичном дерби сыграют «Динамо» и ЦСКА, а чемпион страны «Спартак» примет махачкалинский «Анжи»
Авто
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ В новом семействе «Профи» появится максимальное количество разнообразных модификаций
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
ПФР уличили в нарушении выдачи маткапитала на жилье
Названы самые дорогие новостройки Петербурга
10 важных советов, как организовать хранение на кухне
Российский регион запускает ипотеку под 1%
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь