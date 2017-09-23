Полиция ищет распространителей слухов об эротических картинках в учебниках

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 23 сен — Sputnik. Полиция Астаны разыскивает распространителей слухов о непристойных картинках в казахстанских учебниках, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел города.

Читайте также Высокопоставленный полицейский арестован в Атырауской области

Уголовное дело по факту распространения заведомо ложной информации возбуждено после обращения министерства образования и науки. Поводом для этого послужило распространение в социальных сетях несоответствующей ложной информации о том, что в качестве задач из якобы казахстанского учебника по математике представлены несколько примеров с иллюстрацией обнаженных мужчины и женщины.

«Ход расследования уголовного дела взят на контроль МВД Республики Казахстан», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в соцсетях появился информационный вброс, когда шутливые задачи по математике из книги Григория Остера «Школа ужасов» были выданы за реальные задания в школьном учебнике для казахстанских школ.

В Казахстане с началом нового учебного года вспыхнули сразу несколько скандалов, связанных с отечественными учебниками. Самым непонятным для родителей стал учебник русского языка для седьмого класса авторства Зинаиды Сабитовой.

Недоумение, в частности, вызвал современный сленг, песни Юрия Антонова, предложение составить визитную карточку баурсака и посмотреть фрагменты передачи Ивана Урганта, лингвистический рассказ Людмилы Петрушевской «Пуськи бятые». Кроме того, упоминание о «ГМО и других вредных веществах» вызвало негодование со стороны биолога.

Авторы в свою очередь заявили, что книга вырабатывает у школьников филологическую проницательность. Директор издательства «Мектеп» удивлен тем, что новые учебники попали в руки пользователей Сети раньше школ.