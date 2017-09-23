Военных водителей снова начали готовить в Хабаровске

Хабаровск, 23 сентября, AmurMedia.

После 10-летнего перерыва в учебных центрах ВВО снова будут обучать военных водителей. Ранее на должности водителей заступали только уже пришедшие на военную службу с водительскими удостоверениями, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ВВО.

Учебные центры подготовки младших специалистов Восточного военного округа (ВВО), дислоцированные в Забайкальском и Хабаровском краях, после 10-летнего перерыва возобновили самостоятельное обучение военных водителей.

С начала сентября во вновь сформированных учебных автомобильных ротах к обучению приступили более 150 военнослужащих. Обучение водителей проходит на категории С, D, E.