В Омской области уже выпал снег

Как ранее сообщал «СуперОмск», в ночь с пятницы на субботу ожидается до — 4 градусов Цельсия. В целом, прогноз с 23 по 29 сентября не утешителен, но очевиден для такого времени года в Сибири. Синоптики передают понижение температуры на ближайшую неделю. Ожидается, что температура днем будет колебаться от +4 +7°C. Ночью же температура уйдет в минусовые значения. В долгосрочной перспективе, данная температура воздуха сохранится весь октябрь.