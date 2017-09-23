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09:30 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области уже выпал снег

Жители севера Омской области уже ощутили на себе дыхание зимы.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 83% 761 мм рт. ст. 3 м/с

В субботу, 23 сентября, в Тарском районе выпал снег. Фотографию выложили в соцсетях.

Как ранее сообщал «СуперОмск», в ночь с пятницы на субботу ожидается до — 4 градусов Цельсия. В целом, прогноз с 23 по 29 сентября не утешителен, но очевиден для такого времени года в Сибири. Синоптики передают понижение температуры на ближайшую неделю. Ожидается, что температура днем будет колебаться от +4 +7°C. Ночью же температура уйдет в минусовые значения. В долгосрочной перспективе, данная температура воздуха сохранится весь октябрь.

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