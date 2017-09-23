Казахстан выиграл пять золотых медалей за день

В Ашхабаде (Туркменистан) продолжаются V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, сообщает Sports.kz.

Седьмой игровой день принес Казахстану девять медалей — пять золотых и четыре бронзовых. «Золото» выиграли Перизат Жакыпбекова (борьба на поясах), Адиль Каскабай (плавание), Асем Садыкова (тяжелая атлетика), Павел Воржев и мужская команда Казахстана (велотрек), «бронзу» — Алихан Каранеев (бильярд), мужская команда Казахстана (плавание), Сергей Пономарев (велотрек) и Ульжан Дюсембаева (борьба на поясах).