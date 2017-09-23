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08:14 (мск), источник: Forbes.kz

Казахстан выиграл пять золотых медалей за день

Седьмой игровой день на Азиатских играх принес Казахстану девять медалей — пять золотых и четыре бронзовых.

Источник: Forbes.kz

В Ашхабаде (Туркменистан) продолжаются V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, сообщает Sports.kz.

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Седьмой игровой день принес Казахстану девять медалей — пять золотых и четыре бронзовых. «Золото» выиграли Перизат Жакыпбекова (борьба на поясах), Адиль Каскабай (плавание), Асем Садыкова (тяжелая атлетика), Павел Воржев и мужская команда Казахстана (велотрек), «бронзу» — Алихан Каранеев (бильярд), мужская команда Казахстана (плавание), Сергей Пономарев (велотрек) и Ульжан Дюсембаева (борьба на поясах).

После семи дней сборная Казахстана с 46 наградами (14−12−20) занимает пятое место в медальном зачете.

Тройка выглядит так:

1. Туркменистан — 175 (69−51−55).

2. Иран — 66 (17−14−35).

3. Узбекистан — 77 (16−19−42).

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Казахстан выиграл пять золотых медалей за день
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