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07:41 (мск), источник: Интерфакс

В Венесуэле выстроились многочасовые очереди за бензином

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU — На заправках сразу в нескольких штатах Венесуэлы выстроились многочасовые очереди за бензином, пишет в пятницу El Universal.

Источник: Reuters

В Каракасе время ожидания доходит до четырех часов, очереди насчитывают до трех сотен автомобилистов.

Издание отмечает, что нехватка топлива может привести к перебоям в поставках продуктов питания.

В штате Мерида дефицит бензина наблюдается уже пять дней. Там стоят в очереди по три часа, при этом в один бак заливают не больше 30 литров. Некоторые заправки закрыты.

В городе Санта-Барбара дель Сулиа бензин отпускают только общественному транспорту и фермерам.

Во время загрузки произошла ошибка.

Министр нефти Эулохио дель Пино пообещал в ближайшее время наладить систему распределения топлива по всей территории страны, заверив сограждан, что дефицит скоро будет устранен.

Венесуэла, экономика которой в значительной степени зависит от нефтяных доходов, переживает один из самых тяжелых кризисов в своей истории. В стране наблюдается недостаток продуктов питания и многих видов товаров массового потребления — от туалетной бумаги до медикаментов. Дефицит и гиперинфляция привели к тому, что население массово голодает.

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