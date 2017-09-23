В Венесуэле выстроились многочасовые очереди за бензином

Источник: Reuters

В Каракасе время ожидания доходит до четырех часов, очереди насчитывают до трех сотен автомобилистов.

Издание отмечает, что нехватка топлива может привести к перебоям в поставках продуктов питания.

В штате Мерида дефицит бензина наблюдается уже пять дней. Там стоят в очереди по три часа, при этом в один бак заливают не больше 30 литров. Некоторые заправки закрыты.

В городе Санта-Барбара дель Сулиа бензин отпускают только общественному транспорту и фермерам.

Министр нефти Эулохио дель Пино пообещал в ближайшее время наладить систему распределения топлива по всей территории страны, заверив сограждан, что дефицит скоро будет устранен.