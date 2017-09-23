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09:02 (мск), источник: Sputnik

СНБ раскрыла мошенничество с трудоустройством в органах внутренних дел

36-летняя Халимахон Кодирова, работающая контролером в районном обществе пожарной безопасности, планировала устроить заявителя на службу при помощи своих знакомых, работающих в ОВД.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Оперативники СНБ задержали в Фергане женщину, которая за деньги обещала оказать содействие в поступлении на службу в органы внутренних дел, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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В СНБ с заявлением обратились жители Ташлакского района Ферганской области У. Х. и Н. М., которые отметили, что некая Халима вымогает 3 тысячи долларов за оказание помощи в устройстве на работу в органы внутренних дел.

«На основе данного обращения была создана оперативная группа из числа сотрудников СНБ и Департамента при Генеральной прокуратуре, которая задержала с поличным женщину вблизи здания районного отделения скорой помощи во время получения от заявителей 3 тысяч долларов», — отметил сотрудник силового ведомства.

В ходе предварительного дознания было установлено, что задержанной является жительница сельского схода граждан «Куйи Яккатут» Ташлакского района 36-летняя Халимахон Кодирова, работающая контролером в районном обществе пожарной безопасности. Она планировала устроить заявителя на службу при помощи своих знакомых, работающих в органах внутренних дел.

Департамент при Генпрокуратуре возбудил в отношении Кодировой дело по статьям 168 (Мошенничество) и 211 (Дача взятки) Уголовного кодекса. В рамках следствия устанавливаются её возможные связи в органах правопорядка.

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