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09:47 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Первый в России памятник защитникам природы открыли в Приморье

Герой скульптуры — сотрудник Госохотнадзора, сидящий на бревне с тигренком на руках.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 23 сентября, PrimaMedia.

Скульптурную композицию, посвященную сотруднику Госохотнадзора, открыли в субботу, 23 сентября, в Уссурийске. В мероприятии, которое состоялось в рамках празднования Дня тигра, приняли участие губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и помощник президента Российской Федерации — начальник Контрольного управления президента РФ Константин Чуйченко, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Уссурийск выбран для установки композиции не случайно. Город является неофициальной столицей уссурийской тайги и центром ареала амурских тигров.

Губернатор Владимир Миклушевский уверен, что памятник станет еще одной яркой достопримечательностью региона и будет пользоваться большой популярностью у жителей и гостей края.

«Обычно работа инспекторов охотнадзора не очень заметна, но без их работы невозможно было бы сохранить двух краснокнижных кошек — амурского тигра и дальневосточного леопарда. Работа по сохранению этих грациозных диких животных позволяет развивать экологический туризм в регионе. Считаю, что любовь к природе, животным нужно прививать с самого раннего возраста», — подчеркнул Губернатор и пригласил приморцев на празднование Дня тигра во Владивостоке.

Константин Чуйченко, который также является председателем наблюдательного совета Центра «Амурский тигр» поблагодарил сотрудников охотнадзора за самоотверженный труд.

Герой скульптуры — сотрудник Госохотнадзора, сидящий на бревне с тигренком на руках. По легенде инспектор спас маленького хищника после того, как браконьеры убили тигрицу-мать. Эта скульптурная композиция станет первой в России, посвященной людям, стоящим на страже природы за пределами заповедников и национальных парков.

Автор скульптуры — известный мастер Петр Чегодаев, композиция передана в дар городу Центром «Амурский тигр».

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