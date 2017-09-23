Первый в России памятник защитникам природы открыли в Приморье
Герой скульптуры — сотрудник Госохотнадзора, сидящий на бревне с тигренком на руках.
Герой скульптуры — сотрудник Госохотнадзора, сидящий на бревне с тигренком на руках.
Владивосток, 23 сентября, PrimaMedia.
Скульптурную композицию, посвященную сотруднику Госохотнадзора, открыли в субботу, 23 сентября, в Уссурийске. В мероприятии, которое состоялось в рамках празднования Дня тигра, приняли участие губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и помощник президента Российской Федерации — начальник Контрольного управления президента РФ Константин Чуйченко, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на
Уссурийск выбран для установки композиции не случайно. Город является неофициальной столицей уссурийской тайги и центром ареала амурских тигров.
Губернатор Владимир Миклушевский уверен, что памятник станет еще одной яркой достопримечательностью региона и будет пользоваться большой популярностью у жителей и гостей края.
«Обычно работа инспекторов охотнадзора не очень заметна, но без их работы невозможно было бы сохранить двух краснокнижных кошек — амурского тигра и дальневосточного леопарда. Работа по сохранению этих грациозных диких животных позволяет развивать экологический туризм в регионе. Считаю, что любовь к природе, животным нужно прививать с самого раннего возраста», — подчеркнул Губернатор и пригласил приморцев на празднование Дня тигра во Владивостоке.
Константин Чуйченко, который также является председателем наблюдательного совета Центра «Амурский тигр» поблагодарил сотрудников охотнадзора за самоотверженный труд.
Герой скульптуры — сотрудник Госохотнадзора, сидящий на бревне с тигренком на руках. По легенде инспектор спас маленького хищника после того, как браконьеры убили
Автор скульптуры — известный мастер Петр Чегодаев, композиция передана в дар городу Центром «Амурский тигр».