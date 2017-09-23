Енот атаковал полицейскую машину в США

Стражи порядка сообщили, что енот запрыгнул на стекло полицейского автомобиля и, если верить фотографиям, задержался на нем на некоторое время, изучая интерьер патрульной машины.

Находившийся в автомобиле офицер ехал по вызову к месту серьезной автоаварии, но все же нашел несколько секунд, чтобы сделать фотографии енота и позволить ему безопасно спрыгнуть с транспортного средства, пишет Mashable.

«Офицер Фраббиле обнаружил, что еноты действительно гуляют по ночам и был очень удивлен, когда тот оказался на лобовом стекле его автомобиля, когда патруль ехал на вызов. Он нашел безопасное место, чтобы притормозить и сделать пару фото», — сообщили в Facebook департамента.