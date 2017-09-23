Енот атаковал полицейскую машину в США
Департамент американского города
Департамент американского города
Стражи порядка сообщили, что енот запрыгнул на стекло полицейского автомобиля и, если верить фотографиям, задержался на нем на некоторое время, изучая интерьер патрульной машины.
Находившийся в автомобиле офицер ехал по вызову к месту серьезной автоаварии, но все же нашел несколько секунд, чтобы сделать фотографии енота и позволить ему безопасно спрыгнуть с транспортного средства, пишет Mashable.
«Офицер Фраббиле обнаружил, что еноты действительно гуляют по ночам и был очень удивлен, когда тот оказался на лобовом стекле его автомобиля, когда патруль ехал на вызов. Он нашел безопасное место, чтобы притормозить и сделать пару фото», — сообщили в Facebook департамента.
Еноты не редко попадают в забавные истории,