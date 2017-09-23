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08:08 (мск), источник: Моя Планета

Енот атаковал полицейскую машину в США

Департамент американского города Колорадо-Спрингс опубликовал в Facebook фотографии енота, который запрыгнул на лобовое стекло патрульной машины, когда офицер ехал по вызову к месту автоаварии.

Стражи порядка сообщили, что енот запрыгнул на стекло полицейского автомобиля и, если верить фотографиям, задержался на нем на некоторое время, изучая интерьер патрульной машины.

Находившийся в автомобиле офицер ехал по вызову к месту серьезной автоаварии, но все же нашел несколько секунд, чтобы сделать фотографии енота и позволить ему безопасно спрыгнуть с транспортного средства, пишет Mashable.

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«Офицер Фраббиле обнаружил, что еноты действительно гуляют по ночам и был очень удивлен, когда тот оказался на лобовом стекле его автомобиля, когда патруль ехал на вызов. Он нашел безопасное место, чтобы притормозить и сделать пару фото», — сообщили в Facebook департамента.

Еноты не редко попадают в забавные истории, из-за чего становятся героями новостей по всему миру. Так, в марте обычная семья в Алма-Ате была крайне удивлена появлением на своей кухне енота, который копошился в раковине, доверху наполненной грязной посудой.

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