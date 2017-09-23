Конец света и прогноз погоды 23 сентября в Молдове

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 23 сен — Sputnik. Конец света, кажется, переносится на другое время. Наша планета продолжает вращается вокруг своей оси и вместе с другими планетами Солнечной системы вращаться вокруг солнца, путешествуя по Вселенной. Тем временем в Молдове окончательно и бесповоротно в свои права вступила осень, чаще идут дожди, похолодало.

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Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 23 сентября, по всей стране будет переменная облачность, местами вероятны осадки и грозы, а также шквалистый ветер. Максимальная температура воздуха составит + 20 С в Кишиневе днем и + 12 С ночью.

Желтый код.

До 26 сентября на большей части территории республики сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий.

В связи с осенней меженью и отсутствием осадков, на реках и водоемах Молдовы сохранится низкая водность.

Температурный режим.

В субботу, 23 сентября, на севере температура воздуха составит днем до +19 С днем, а ночью +11 С.

В центре республики ожидается от +20 С в дневные часы и +12 С — ночью. На юге температура поднимется до +21 градусов днем и +13 С в ночные часы.

Атмосферное давление пониженное — 744 мм.рт.ст.