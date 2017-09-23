Саидов: Human Rights Watch пока не может открыть офис в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Международная правозащитная организация Human Rights Watch пока не может вернуться в Узбекистан для возобновления своей деятельности, сообщил директор Национального центра по правам человека Акмаль Саидов.

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По его словам, это связано с тем, что семь лет назад Верховный суд Узбекистана удовлетворил иск Министерства юстиции о ликвидации представительства HRW в Ташкенте.

«Относительно открытия представительства еще действует решение Верховного суда Узбекистана от 2011 года, никто не отменял его. Естественно, это высшая инстанция, мы должны решить вопрос юридическим образом в Министерстве юстиции», — заявил глава центра.

Однако он добавил, что это не означает, что представители правозащитной организации не могут свободно посещать страну. Напомним, ранее министр иностранных дел республики Абдулазиз Камилов заявлял, что Узбекистан готов принять делегацию HRW, после чего состоялся ее визит в столицу.

Целью приезда стало обсуждение вопросов обеспечения прав человека в Узбекистане и роли правозащитных организаций в этом процессе, а также возможных направлений сотрудничества с руководством страны.