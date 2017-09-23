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09:57 (мск), источник: Моя Планета

Птицам киви оказались не нужны глаза

Не все птицам нужно зрение — к такому выводу пришли орнитологи, которые обнаружили в Новой Зеландии слепых, но совершенно здоровых киви.

Источник: Моя Планета
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Утратившие способность видеть птицы были найдены в рамках исследования 160 коричневых киви, обитающих в лесу Окарито на Южном острове Новой Зеландии. Теперь исследователи не исключают, что в будущем ночные птицы могут полностью потерять зрение. Вместо него они будут использовать другие чувства: осязание, обоняние и слух. В то время как поддержание хорошего зрения может оказаться пустой тратой энергии.

«Мы обнаружили очень много птиц с повреждениями глаз. У трети из них были проблемы с глазами», — рассказал Алан Теннисон из Музея Новой Зеландии Те Папа Тонгарева в Веллингтоне.

Ученых особенно удивило хорошее физическое состояние слепых птиц.

Множество других животных, таких как кроты и пещерные рыбы, развили слепоту. Зрение не важно для выживания у некоторых животных.
Алан Теннисон

Пока ученые объясняют слепоту киви тем, что птицы не нуждаются в зрении, поскольку ведут ночной образ жизни, а среда их обитания предполагает много пищи и отсутствие хищников, кроме завезенных, например, горностаев. «Киви не летают и обычно активны ночью, у них очень хорошие чувства обоняния, слуха и осязания, поэтому зрение не является существенным для их выживания», — отметил Теннисон.

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Ученые рассматривают явление, происходящие с коричневыми киви Окарито, как хорошую возможность изучить процесс регрессивной эволюции, в данном случае — потерю зрения. Однако работе исследователей может помешать то, что киви находятся на грани исчезновения.

Спасением жизни киви уже занялось правительство Новой Зеландии, которое в 2016 году приняло беспрецедентное решение — уничтожить всех хищных животных на территории островного государства. В соответствии с ним к 2050 году в стране не должно остаться опоссумов, горностаев и остальных хищников.

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