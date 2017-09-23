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09:29 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Семейные выходные: 10 отличных идей для тех, кто собирается на прогулку

Увидеть заезды на гоночных болидах и соревнования по картингу, посетить мастер-классы чемпионов, попробовать национальные блюда Молдовы, совершить мировое турне, не покидая Москву, загадать желания с помощью водных фонариков и обрести четвероногого друга — mos.ru предлагает лучшие идеи, как провести предстоящие выходные.

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Предпоследние выходные месяца, 23 и 24 сентября, будут радовать теплом и солнцем, обещают синоптики. Самое время отправиться в парки, где каждый найдет занятие по душе. Субботу, например, можно начать с прогулки в поддержку Всемирного дня без автомобиля, а воскресенье завершить квестом «Большое приключение в “Сокольниках”!» или пойти на Travel Fest в парк «Северное Тушино».

Всемирный день без автомобиля

Дата: 23 сентября.

Время: 12:00—17:00.

Место: олимпийский комплекс «Лужники», Лужнецкая набережная, дом 24.

Возрастные ограничения: 0+

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Тест-драйв экологичных средств передвижения, велопробег, Кубок экологии по мини-футболу и интерактивные игры — все это в программе акции, посвященной Всемирному дню без автомобиля. На Престижной аллее олимпийского комплекса «Лужники» будут работать спортивные аттракционы и прокат велосипедов. В Кубке по футболу поучаствуют команды столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды, Департамента ЖКХ, Союза машиностроителей России, ПАО «МОЭК», ГУП «Мосводосток», ОАО «Мослифт» и другие.

Расписание работы площадки:

— 12:00—17:00 — тест-драйв экологичных средств передвижения;.

— 13:00—13:30 — велопробег;.

— 14:00—17:00 — Кубок экологии — 2017;.

— 14:30—16:30 — интерактивная игра «Квиз-плиз».

Всемирный день без автомобиля впервые прошел в Швейцарии в 1973 году.

Власти страны призвали жителей не ездить на машинах четыре дня в связи с топливным кризисом. Затем в течение двух с половиной десятков лет подобные инициативы спонтанно возникали в разных странах Европы. В 1997 году первую общенациональную акцию провела Великобритания. Спустя год к ней присоединилась Франция. В 2000 году Еврокомиссия предложила Евросоюзу ежегодно в течение недели с 16 по 22 сентября устраивать дни без автомобиля. В Москве акция проходит с 2008 года.

«Формула Студент»: заезды на гоночных болидах

Дата: 23 сентября.

Время: 10:00—20:00.

Место: Парк Горького, улица Крымский Вал, дом 9.

Возрастные ограничения: 0+

Сильнейшие студенческие команды со всего мира соберутся в Парке Горького на городской праздник автоспорта и науки «Формула Студент». На специальной трассе для гоночных болидов они испытают собственноручно собранные спортивные автомобили. Кубок инженеров лучшей команде вручат эксперты в области машиностроения и автоспорта. Состоятся также мастер-классы чемпионов и соревнования по картингу, специальная программа ждет маленьких посетителей.

В Москве это четвертые международные соревнования «Формула Студент».

В прошлом году фестиваль проходил на ВДНХ, где за главный приз боролись восемь команд. Впервые в состязаниях участвовали гонщики из Индии. Победителем признали сборную Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана Bauman Racing Team. Зрителями стали свыше 10 тысяч человек.

Проект «Формула Студент» берет начало в 1978 году, когда представитель Техасского университета в Хьюстоне Марк Маршек предложил Департаменту образования организовать серию гонок. Идею поддержали студенты нескольких американских университетов, которые показали свое мастерство в гонках на тюнингованных газонокосилках. Подобные соревнования с энтузиазмом встретили в Москве, и на следующий год прошел первый официальный турнир. Сейчас этапы состязаний проходят в Австралии, Англии, Бразилии, Венгрии, Германии, Италии, Испании, США, Финляндии, Японии и других странах.

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Фестиваль поддерживает студенческие проекты, развитие у молодежи креативного начала, навыков управления и стратегического бизнес-планирования. Организатором выступает Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства.

Праздник «Изумрудный виноград»

Дата: 23 сентября.

Время: 12:00—16:00.

Место: сад «Эрмитаж», улица Каретный Ряд, дом 3.

Возрастные ограничения: 0+

Праздник «Изумрудный виноград» в саду «Эрмитаж» посвятят Молдове.

Здесь познакомят с ее традициями и обычаями, кухней и развлечениями, народными промыслами и сувенирами.

На главной сцене молдавские эстрадные артисты и народные коллективы исполнят современную и национальную музыку.

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Для юных посетителей в возрасте от трех до 10 лет будет работать детская площадка, где покажут спектакли, цирковые номера и шоу мыльных пузырей, нанесут аквагрим.

Молдова — благодатный регион для выращивания овощей и фруктов, что отразилось в национальной кухне. В ней много и мясных блюд, которые попробуют все желающие.

Семейный праздник в Таганском парке

Дата: 23 сентября.

Время: 12:00—17:00.

Место: Таганский парк, Таганская улица, владения 40−42.

Возрастные ограничения: 0+

На семейном празднике в Таганском парке откроются творческие площадки, где можно будет найти новое увлечение, продемонстрировать таланты и послушать выступления музыкантов.

Спортивная зона придется по душе любителям активного образа жизни. Здесь будут играть в мини-футбол, дартс, настольный теннис, проведут занятия по йоге, семейную эстафету и фитнес-зарядку.

Праздник рассчитан на гостей старше десяти лет.

Осенний фестиваль «Мейкеры»

Дата: 23—24 сентября.

Время: 12:00—21:00.

Место: сад имени Баумана, Старая Басманная улица, дом 15.

Возрастные ограничения: 0+

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В большую ремесленную мастерскую под открытым небом на два дня превратится сад имени Баумана. Здесь гости осеннего фестиваля «Мейкеры» увидят изделия из дерева, стекла и металла, шитье, вышивку и многое другое. В программе представления для детей и взрослых, выступления уличных музыкантов, молодых театральных и музыкальных коллективов, музейные проекты. Специалисты пригласят на мастер-классы по керамике, мозаике и вышивке, всех желающих научат работать с деревом, металлом и тканью. Каждый сможет найти новые увлечения на ближайший год: на фестивале представят школы, театры и образовательные студии для взрослых и детей.

Вход свободный.

Фестиваль Travel Fest

Дата: 23—24 сентября.

Время: 12:00—19:00.

Место: парк «Северное Тушино», улица Свободы, дом 56.

Возрастные ограничения: 0+

Любителей путешествий объединит фестиваль Travel Fest в музейно-парковом комплексе «Северное Тушино». Благодаря ему, не покидая Москвы, они побывают в разных странах и поучаствуют в конкурсах. С традициями, историей, культурой и языком, национальной модой и кухней разных стран познакомят на мастер-классах и семинарах.

Откроется восемь площадок: «Франция/Париж», «Италия/Рим», «Индия», «Латинская Америка», «Австралия», «Китай», «Япония» и «Россия».

Фестиваль водных фонариков

Дата: 23—24 сентября.

Время: 13:00—22:30.

Место: сквер в Гольянове, Уральская улица, дом 21.

Возрастные ограничения: 0+

Фестиваль водных фонариков в сквере в Гольянове позволит сделать еще один шаг к исполнению желаний. Днем состоятся конкурсы и мастер-класс по созданию именных и авторских водных фонариков. А с наступлением темноты гости смогут написать на них свои мечты и запустить в пруд.

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Перед гостями выступят группы «Гринго», «Они», Vox, «Джетэ», Brothers’n"Sisters, а также диджей и битбоксер. Уличный театр завершит вечер световым шоу.

Выставка собак «Счастье даром»

Дата: 24 сентября.

Время: 12:00—18:00.

Место: парк «Кузьминки», улица Кузьминский Парк, дом 1, строение 2.

Возрастные ограничения: 0+

Выставка собак «Счастье даром» в парке «Кузьминки» — шанс найти четвероногого друга и забрать его домой. Это можно будет сделать бесплатно. Главное — не забыть паспорт для оформления договора.

Сюда привезут 50 подопечных приюта «Красная сосна». Все животные привиты, социализированы и готовы ехать домой.

Кинологи и ветеринары дадут будущим хозяевам советы и рекомендации, для гостей проведут лотерею с подарками. Все желающие смогут передать корм, медикаменты и амуницию для животных из приюта в пункт приема помощи и приобрести сувениры на благотворительном маркете.

Квест «Большое приключение в “Сокольниках”!»

Дата: 24 сентября.

Время: 11:00—16:30.

Место: парк «Сокольники», улица Сокольнический Вал, дом 1, строение 1.

Возрастные ограничения: 0+

Квест «Большое приключение в “Сокольниках”!» подготовили для школьных и семейных команд.

Эту игру-прогулку по территории парка посвятят Всемирному дню туризма.

Участникам предстоит найти контрольные пункты и выполнить спортивные и интеллектуальные задания. Юным путешественникам вручат призы и сувениры.

Участие бесплатное, по предварительной регистрации. Организованные группы из государственных образовательных учреждений, подведомственных столичному Департаменту образования, могут зарегистрироваться здесь. Для семейных групп и индивидуальных участников регистрация также доступна онлайн.

Концерт ко Дню независимости Армении

Дата: 24 сентября.

Время: 13:00—14:00.

Место: сад «Эрмитаж», улица Каретный Ряд, дом 3.

Возрастные ограничения: 0+

Концерт в честь Дня независимости Армении создаст особую атмосферу в саду «Эрмитаж». Посетители услышат этническую группу «Гохт», в репертуаре которой армянские мотивы переплетаются с современным джазом.

Музыка коллектива отличается необычным звучанием и медитативным характером и, несмотря на яркую национальную принадлежность, понятна слушателям в любой точке мира. Музыканты мастерски играют на виолончели, клавишных, ударных и народных духовых инструментах. А идейный вдохновитель ансамбля Айк Карапетян исполняет свои и этнические мелодии почти на всех духовых, включая дудук и волынку.

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