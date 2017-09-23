Семейные выходные: 10 отличных идей для тех, кто собирается на прогулку
Увидеть заезды на гоночных болидах и соревнования по картингу, посетить
Увидеть заезды на гоночных болидах и соревнования по картингу, посетить
Предпоследние выходные месяца, 23 и 24 сентября, будут радовать теплом и солнцем, обещают синоптики. Самое время отправиться в парки, где каждый найдет занятие по душе. Субботу, например, можно начать с прогулки в поддержку Всемирного дня без автомобиля, а воскресенье завершить квестом «Большое приключение в “Сокольниках”!» или пойти на Travel Fest в парк «Северное Тушино».
Всемирный день без автомобиля
Дата: 23 сентября.
Время:
Место: олимпийский комплекс «Лужники», Лужнецкая набережная, дом 24.
Возрастные ограничения: 0+
Расписание работы площадки:
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Власти страны призвали жителей не ездить на машинах четыре дня в связи с топливным кризисом. Затем в течение двух с половиной десятков лет подобные инициативы спонтанно возникали в разных странах Европы. В 1997 году первую общенациональную акцию провела Великобритания. Спустя год к ней присоединилась Франция. В 2000 году Еврокомиссия предложила Евросоюзу ежегодно в течение недели с 16 по 22 сентября устраивать дни без автомобиля. В Москве акция проходит с 2008 года.
«Формула Студент»: заезды на гоночных болидах
Дата: 23 сентября.
Время:
Место: Парк Горького, улица Крымский Вал, дом 9.
Возрастные ограничения: 0+
Сильнейшие студенческие команды со всего мира соберутся в Парке Горького на городской праздник автоспорта и науки «Формула Студент». На специальной трассе для гоночных болидов они испытают собственноручно собранные спортивные автомобили. Кубок инженеров лучшей команде вручат эксперты в области машиностроения и автоспорта. Состоятся также
В прошлом году фестиваль проходил на ВДНХ, где за главный приз боролись восемь команд. Впервые в состязаниях участвовали гонщики из Индии. Победителем признали сборную Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана Bauman Racing Team. Зрителями стали свыше 10 тысяч человек.
Проект «Формула Студент» берет начало в 1978 году, когда представитель Техасского университета в Хьюстоне Марк Маршек предложил Департаменту образования организовать серию гонок. Идею поддержали студенты нескольких американских университетов, которые показали свое мастерство в гонках на тюнингованных газонокосилках. Подобные соревнования с энтузиазмом встретили в Москве, и на следующий год прошел первый официальный турнир. Сейчас этапы состязаний проходят в Австралии, Англии, Бразилии, Венгрии, Германии, Италии, Испании, США, Финляндии, Японии и других странах.
Фестиваль поддерживает студенческие проекты, развитие у молодежи креативного начала, навыков управления и стратегического
Праздник «Изумрудный виноград»
Дата: 23 сентября.
Время:
Место: сад «Эрмитаж», улица Каретный Ряд, дом 3.
Возрастные ограничения: 0+
Здесь познакомят с ее традициями и обычаями, кухней и развлечениями, народными промыслами и сувенирами.
На главной сцене молдавские эстрадные артисты и народные коллективы исполнят современную и национальную музыку.
Для юных посетителей в возрасте от трех до 10 лет будет работать детская площадка, где покажут спектакли, цирковые номера и шоу мыльных пузырей, нанесут аквагрим.
Молдова — благодатный регион для выращивания овощей и фруктов, что отразилось в национальной кухне. В ней много и мясных блюд, которые попробуют все желающие.
Семейный праздник в Таганском парке
Дата: 23 сентября.
Время:
Место: Таганский парк, Таганская улица, владения 40−42.
Возрастные ограничения: 0+
На семейном празднике в Таганском парке откроются творческие площадки, где можно будет найти новое увлечение, продемонстрировать таланты и послушать выступления музыкантов.
Спортивная зона придется по душе любителям активного образа жизни. Здесь будут играть в
Праздник рассчитан на гостей старше десяти лет.
Осенний фестиваль «Мейкеры»
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Время:
Место: сад имени Баумана, Старая Басманная улица, дом 15.
Возрастные ограничения: 0+
В большую ремесленную мастерскую под открытым небом на два дня превратится сад имени Баумана. Здесь гости осеннего фестиваля «Мейкеры» увидят изделия из дерева, стекла и металла, шитье, вышивку и многое другое. В программе представления для детей и взрослых, выступления уличных музыкантов, молодых театральных и музыкальных коллективов, музейные проекты. Специалисты пригласят на
Вход свободный.
Фестиваль Travel Fest
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Время:
Место: парк «Северное Тушино», улица Свободы, дом 56.
Возрастные ограничения: 0+
Любителей путешествий объединит фестиваль Travel Fest в
Откроется восемь площадок: «Франция/Париж», «Италия/Рим», «Индия», «Латинская Америка», «Австралия», «Китай», «Япония» и «Россия».
Фестиваль водных фонариков
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Время:
Место: сквер в Гольянове, Уральская улица, дом 21.
Возрастные ограничения: 0+
Фестиваль водных фонариков в сквере в Гольянове позволит сделать еще один шаг к исполнению желаний. Днем состоятся конкурсы и
Перед гостями выступят группы «Гринго», «Они», Vox, «Джетэ», Brothers’n"Sisters, а также диджей и битбоксер. Уличный театр завершит вечер световым шоу.
Выставка собак «Счастье даром»
Дата: 24 сентября.
Время:
Место: парк «Кузьминки», улица Кузьминский Парк, дом 1, строение 2.
Возрастные ограничения: 0+
Выставка собак «Счастье даром» в парке «Кузьминки» — шанс найти четвероногого друга и забрать его домой. Это можно будет сделать бесплатно. Главное — не забыть паспорт для оформления договора.
Сюда привезут 50 подопечных приюта «Красная сосна». Все животные привиты, социализированы и готовы ехать домой.
Кинологи и ветеринары дадут будущим хозяевам советы и рекомендации, для гостей проведут лотерею с подарками. Все желающие смогут передать корм, медикаменты и амуницию для животных из приюта в пункт приема помощи и приобрести сувениры на благотворительном маркете.
Квест «Большое приключение в “Сокольниках”!»
Дата: 24 сентября.
Время:
Место: парк «Сокольники», улица Сокольнический Вал, дом 1, строение 1.
Возрастные ограничения: 0+
Квест «Большое приключение в “Сокольниках”!» подготовили для школьных и семейных команд.
Участникам предстоит найти контрольные пункты и выполнить спортивные и интеллектуальные задания. Юным путешественникам вручат призы и сувениры.
Участие бесплатное, по предварительной регистрации. Организованные группы из государственных образовательных учреждений, подведомственных столичному Департаменту образования, могут зарегистрироваться здесь. Для семейных групп и индивидуальных участников регистрация также доступна онлайн.
Концерт ко Дню независимости Армении
Дата: 24 сентября.
Время:
Место: сад «Эрмитаж», улица Каретный Ряд, дом 3.
Возрастные ограничения: 0+
Концерт в честь Дня независимости Армении создаст особую атмосферу в саду «Эрмитаж». Посетители услышат этническую группу «Гохт», в репертуаре которой армянские мотивы переплетаются с современным джазом.
Музыка коллектива отличается необычным звучанием и медитативным характером и, несмотря на яркую национальную принадлежность, понятна слушателям в любой точке мира. Музыканты мастерски играют на виолончели, клавишных, ударных и народных духовых инструментах. А идейный вдохновитель ансамбля Айк Карапетян исполняет свои и этнические мелодии почти на всех духовых, включая дудук и волынку.