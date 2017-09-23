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09:18 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Какие улицы закроют для машин в выходные

23 и 24 сентября ограничения вводят в центре, на северо-востоке и юге столицы.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
В течение двух дней улицы будут закрыты из-за проведения международного фестиваля «Круг света».

С 15:00 до 23:00 нельзя будет проехать по участку улицы Академика Королева от Ботанической до Аргуновской улицы, по Новомосковской улице от пересечения с 1-й Останкинской до Академика Королева, а также по 1-й Останкинской от Ботанической улицы до проезда Останкинского сквера.

С 21:00 до 23:00 ограничения введут на Ботанической улице от 1-й Останкинской до Академика Королева, на улице Дубовой Рощи — от одноименного проезда до улицы Академика Королева, на участке проезда Дубовой Рощи — от улицы Дубовой Рощи до Новомосковской улицы и на Новомосковской улице от — 1-й Останкинской до проезда Дубовой Рощи.

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Кроме того, с 23 по 27 сентября с 17:00 до 23:00 движение будет ограничено на улице Петровке от Кузнецкого Моста до Театрального проезда и на участке Новоцарицынского шоссе от Шипиловского проезда до 1-й Радиальной улицы.

В воскресенье, 24 сентября, по центру столицы побегут тысячи участников Московского марафона.

Движение ограничат на пяти десятках улиц, бульваров, площадей, набережных и проездов. Открывать их для машин будут постепенно, по мере прохождения участников забега.

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Перекрытия начнутся в 07:00. Маршрут марафона: Лужники, Лужнецкая набережная, Хамовнический Вал, Смоленская улица, Новодевичья набережная, Саввинская набережная, Ростовская набережная, Смоленская улица, Краснопресненская набережная, Пресненская набережная, Тестовская улица, 1-й Красногвардейский проезд, Мантулинская улица, улица 1905 года, Красная Пресня, Баррикадная, Новинский, Смоленский и Зубовский бульвары, Крымский проезд, Крымский Вал, Калужская площадь, улица Большая Якиманка, Якиманский проезд, Большая Полянка, улица Серафимовича, Большой Каменный мост, Софийская, Раушская и Космодамианская набережные, Большой Устьинский мост, Яузский, Покровский, Чистопрудный, Сретенский, Рождественский, Цветной, Петровский и Страстной бульвары, участок Тверской улицы от станции метро «Пушкинская» до Тверского бульвара, Тверской бульвар, Моховая улица, Охотный Ряд, Театральный проезд, Лубянская площадь, Новая и Старая площади, Китайгородский проезд, Москворецкая, Кремлевская, Пречистенская и Фрунзенская набережные.

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В среду, 27 сентября, с 19:45 до 00:45 четверга, 28 сентября, движение ограничат на участке проезда Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда и на 3-й Песчаной улице от улицы Куусинена до 2-й Песчаной улицы. Команда ЦСКА будет принимать на своем домашнем стадионе английский «Манчестер Юнайтед».

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции просит водителей заранее планировать маршруты.

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