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09:41 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Лучший почтовый водитель Хабаровского края живет в Переяславке

Виктор Борзых победил в региональной части Всероссийского конкурса.

Краевой этап Всероссийского конкурса «Лучший водитель 2017» прошёл в Хабаровске. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в нём приняли участие представители профессии из Хабаровского, Амурского, Комсомольского-на-Амуре, Советско-Гаванского, Переяславского почтамтов и участка курьерской доставки.

В Хабаровском крае работают 205 водителей, которые обеспечивают почтовый обмен по 400 маршрутам. В краевом конкурсе приняли участие шесть лучших представителей своей профессии. Они должны были выполнить четыре вида заданий теоретической и практической частей. Это решение двух тестов: на знание правил дорожного движения и верное заполнение путевого листа, а также задания по оказанию экстренной медицинской помощи и по преодолению полосы препятствий.

За выполнением упражнений и соблюдением всех правил дорожного движения следила конкурсная комиссия: инструктор автошколы, сотрудники УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю и Дальневосточного регионального отряд МЧС России.

По итогам состязаний победителем конкурса «Лучший водитель — 2017» в Хабаровском крае стал специалист Переяславского почтамта Виктор Борзых. Второе место занял водитель Амурского почтамта Владимир Масюк, а третье — водитель Комсомольского-на-Амуре почтамта Алексей Бобровский.

Победитель краевого этапа конкурса будет представлять Хабаровский филиал Почты России на макрорегиональном этапе.

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