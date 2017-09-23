Лучший почтовый водитель Хабаровского края живет в Переяславке

В Хабаровском крае работают 205 водителей, которые обеспечивают почтовый обмен по 400 маршрутам. В краевом конкурсе приняли участие шесть лучших представителей своей профессии. Они должны были выполнить четыре вида заданий теоретической и практической частей. Это решение двух тестов: на знание правил дорожного движения и верное заполнение путевого листа, а также задания по оказанию экстренной медицинской помощи и по преодолению полосы препятствий.