Лучший почтовый водитель Хабаровского края живет в Переяславке
Виктор Борзых победил в региональной части Всероссийского конкурса.
Виктор Борзых победил в региональной части Всероссийского конкурса.
Краевой этап Всероссийского конкурса «Лучший водитель 2017» прошёл в Хабаровске. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в нём приняли участие представители профессии из Хабаровского, Амурского,
В Хабаровском крае работают 205 водителей, которые обеспечивают почтовый обмен по 400 маршрутам. В краевом конкурсе приняли участие шесть лучших представителей своей профессии. Они должны были выполнить четыре вида заданий теоретической и практической частей. Это решение двух тестов: на знание правил дорожного движения и верное заполнение путевого листа, а также задания по оказанию экстренной медицинской помощи и по преодолению полосы препятствий.
За выполнением упражнений и соблюдением всех правил дорожного движения следила конкурсная комиссия: инструктор автошколы, сотрудники УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю и Дальневосточного регионального отряд МЧС России.
По итогам состязаний победителем конкурса «Лучший водитель — 2017» в Хабаровском крае стал специалист Переяславского почтамта Виктор Борзых. Второе место занял водитель Амурского почтамта Владимир Масюк, а третье — водитель
Победитель краевого этапа конкурса будет представлять Хабаровский филиал Почты России на макрорегиональном этапе.