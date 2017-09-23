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14:49 (мск), источник: Kazinform

Студент из Астаны изобрел технологию экономии воды

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Молодой студент из Астаны Куаныш Узбеков изобрел весьма полезную технологию, позволяющую уменьшить расход воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В свое время, Куаныш задумался о том, сколько воды уходит впустую при смыве ее в унитазе.

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«Давайте обратимся к статистике: в Астане в 2017 году по прогнозам расход воды достигнет отметки в 97 млн куб. метров. И из года в год эта цифра только растет. Я вижу в этом большую проблему, и чтобы решить ее, я создал специальный механизм — Toilet tank bank. Он представляет из себя особый мешочек, который ложится в бачок туалета. И за счет своего водоизмещения, он при каждом смыве экономит 3 литра воды», — говорит он.

«Как правило, в большинстве туалетов объем бачка составляет 6−7 литров», — продолжает проектировщик. — Было доказано, что для полноценного смыва вполне достаточно и 4-х литров. Просто, в госстандартах еще с советского времени были прописаны 6−7 литров, что называется с запасом. И эти стандарты остались до сих пор. Это неэффективно, потому современные бачки созданы для экономии воды. У нас же распространены бачки старого формата.

По его словам, когда вода в бачке заполняется до уровня 6−7 литров, по факту смывается только 3 литра, остальная часть воды остается в мешке.

«Я уже нашел все необходимые контакты в Китае, заводы готовы их производить. Дело осталось только за финансированием и поддержкой акимата, чтобы эту идею внедрили в домах или хотя бы в бюджетных организациях. Я встречался с заместителем акима и с представителями “Астана су арнасы”, и мне пообещали дать финансирование, идея им очень понравилась», — сказал Узбеков.

«Я вижу, что у этого проекта есть будущее. Он дает возможность экономить воду, и соответственно, деньги. Себестоимость одного мешка невысока — 260 тенге. Сам мешок будет изготовлен из ПВХ, детали будут сделаны из пластмассы», — добавил он.

Напомним, 23—24 сентября в Астане проходит форум разработчиков, где участники в течение 48 часов должны решить общегородские социальные задачи. Лучшие проекты отправятся на Всемирную конференцию бизнес-ангелов и инвесторов WBAF-2018 и смогут принять участие в международном конкурсе стартапов «The Take Invest Summit». Также для стимулирования идей организаторами предусмотрен специальный приз от ПРООН в виде поездки на мероприятие по развитию стартап-проектов в Европу. Также авторы проектов-победителей пройдут бизнес-обучение на базе Бизнес-инкубатора MOST для повышения навыков и компетенций, и получат поддержку городского акимата при внедрении проекта Астаны при внедрении проекта в инфраструктуру города.

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