Студент из Астаны изобрел технологию экономии воды

В свое время, Куаныш задумался о том, сколько воды уходит впустую при смыве ее в унитазе.

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«Давайте обратимся к статистике: в Астане в 2017 году по прогнозам расход воды достигнет отметки в 97 млн куб. метров. И из года в год эта цифра только растет. Я вижу в этом большую проблему, и чтобы решить ее, я создал специальный механизм — Toilet tank bank. Он представляет из себя особый мешочек, который ложится в бачок туалета. И за счет своего водоизмещения, он при каждом смыве экономит 3 литра воды», — говорит он.

«Как правило, в большинстве туалетов объем бачка составляет 6−7 литров», — продолжает проектировщик. — Было доказано, что для полноценного смыва вполне достаточно и 4-х литров. Просто, в госстандартах еще с советского времени были прописаны 6−7 литров, что называется с запасом. И эти стандарты остались до сих пор. Это неэффективно, потому современные бачки созданы для экономии воды. У нас же распространены бачки старого формата.

По его словам, когда вода в бачке заполняется до уровня 6−7 литров, по факту смывается только 3 литра, остальная часть воды остается в мешке.

«Я уже нашел все необходимые контакты в Китае, заводы готовы их производить. Дело осталось только за финансированием и поддержкой акимата, чтобы эту идею внедрили в домах или хотя бы в бюджетных организациях. Я встречался с заместителем акима и с представителями “Астана су арнасы”, и мне пообещали дать финансирование, идея им очень понравилась», — сказал Узбеков.

«Я вижу, что у этого проекта есть будущее. Он дает возможность экономить воду, и соответственно, деньги. Себестоимость одного мешка невысока — 260 тенге. Сам мешок будет изготовлен из ПВХ, детали будут сделаны из пластмассы», — добавил он.