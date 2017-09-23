Солнечная погода и до 19 градусов ожидается в Московском регионе в субботу
Сухая и солнечная погода ожидается на территории Москвы и Подмосковья в субботу, воздух прогреется до 19 градусов тепла.
Сухая и солнечная погода ожидается на территории Москвы и Подмосковья в субботу, воздух прогреется до 19 градусов тепла.
РИАМО — 23 сен. Сухая и солнечная погода ожидается на территории Москвы и Подмосковья в субботу, воздух прогреется до 19 градусов тепла, сообщается на сайте «Метеоновости».
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