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10:04 (мск), источник: РИАМО

Солнечная погода и до 19 градусов ожидается в Московском регионе в субботу

Сухая и солнечная погода ожидается на территории Москвы и Подмосковья в субботу, воздух прогреется до 19 градусов тепла.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +20° 78% 761 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: AP 2017

РИАМО — 23 сен. Сухая и солнечная погода ожидается на территории Москвы и Подмосковья в субботу, воздух прогреется до 19 градусов тепла, сообщается на сайте «Метеоновости».

Атмосферное давление составит 762 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный, 3−8 метров в секунду. Относительная влажность воздуха около 50%. Геомагнитный фон в основном спокойный.

В Москве и Подмосковье ожидается комфортная и довольно теплая погода для этих дней сентября, но из-за роста атмосферного давления ухудшение самочувствия возможно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«В группе риска, прежде всего, гипертоники и лица с нестабильным собственным артериальным давлением, а также с вегето-сосудистой дистонией, перенесшие сосудистые катастрофы. Врачи рекомендуют более внимательно отнестись к своему самочувствию, заранее позаботиться о медикаментозной поддержке», — предупреждают синоптики.

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