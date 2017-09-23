Солнечная погода и до 19 градусов ожидается в Московском регионе в субботу

Источник: AP 2017

РИАМО — 23 сен. Сухая и солнечная погода ожидается на территории Москвы и Подмосковья в субботу, воздух прогреется до 19 градусов тепла, сообщается на сайте «Метеоновости».

Атмосферное давление составит 762 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный, 3−8 метров в секунду. Относительная влажность воздуха около 50%. Геомагнитный фон в основном спокойный.

В Москве и Подмосковье ожидается комфортная и довольно теплая погода для этих дней сентября, но из-за роста атмосферного давления ухудшение самочувствия возможно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.