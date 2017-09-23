Марафон «Мосты Владивостока» добрался до финиша
Фоторепортаж.
Фоторепортаж.
Владивосток, 23 сентября, PrimaMedia.
Международный марафон «Мосты Владивостока» более 2000 человек пробежали марафон. Лучшее время на самой длинной дистанции в 42,2 км показали Сергей Попов (2 часа 24 минуты 20 секунд) и Наталья Сергеева (2 часа 47 минут 29 секунд).
Спортсмены из 18 стран и 108 городов приняли участие в марафоне. Маршрут марафона был построен по достопримечательностям краевого центра — по мостам через Золотой Рог и Босфор Восточный, также он прошел по другим заметным городским местам. Призовой фонд составил 1 млн рублей, который поделили между всеми призерами. PrimaMedia подготовила фотоотчет самых запоминающихся моментов события.
Результаты:
42,2 км (мужчины).
1 место — Сергей Попов (2.24.20);.
2 место — Евгений Бушков (2.24.59);.
3 место — Андрей Сафронов (2.29.02).
42,2 км (женщины).
1 место — Наталья Сергеева (2.47.29);.
2 место — Марина Ларионова (3.37.51);.
3 место — Анастасия Рева (3.41.16).
21,1 км (мужчины).
1 место — Сергей Петров (1.08.24);.
2 место — Армен Давтян (1.08.51);.
3 место — Артем Копылов (1.11.40).
21,1 км (женщины).
1 место — Наталья Руденко (1.25.49);.
2 место — Полина Лунева (1.29.51);.
3 место — Виктория Мячикова (1.30.19).
5 км (мужчины).
1. место — Роман Исаев (15.10);.
2. место — Александр Кушеков (15.47);.
3. место — Антон Раздобреев (16.04).
5 км (женщины).
1. место — Наталья Власова (16.56);.
2.место — Ольга Паушкина (19.30);.
3. место — Елизавета Кульбабская (19.36).
Спортсмены из 18 стран и 108 городов приняли участие в марафоне. Маршрут марафона был построен по достопримечательностям краевого центра — по мостам через Золотой Рог и Босфор Восточный, также он прошел по другим заметным городским местам. Призовой фонд составил 1 млн рублей, который поделили между всеми призерами.