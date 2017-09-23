Марафон «Мосты Владивостока» добрался до финиша

55 фотографий 55 фотографий 55 фотографий

Владивосток, 23 сентября, PrimaMedia.

Международный марафон «Мосты Владивостока» более 2000 человек пробежали марафон. Лучшее время на самой длинной дистанции в 42,2 км показали Сергей Попов (2 часа 24 минуты 20 секунд) и Наталья Сергеева (2 часа 47 минут 29 секунд).

Спортсмены из 18 стран и 108 городов приняли участие в марафоне. Маршрут марафона был построен по достопримечательностям краевого центра — по мостам через Золотой Рог и Босфор Восточный, также он прошел по другим заметным городским местам. Призовой фонд составил 1 млн рублей, который поделили между всеми призерами. PrimaMedia подготовила фотоотчет самых запоминающихся моментов события.

Результаты:

42,2 км (мужчины).

1 место — Сергей Попов (2.24.20);.

2 место — Евгений Бушков (2.24.59);.

3 место — Андрей Сафронов (2.29.02).

42,2 км (женщины).

1 место — Наталья Сергеева (2.47.29);.

2 место — Марина Ларионова (3.37.51);.

3 место — Анастасия Рева (3.41.16).

21,1 км (мужчины).

1 место — Сергей Петров (1.08.24);.

2 место — Армен Давтян (1.08.51);.

3 место — Артем Копылов (1.11.40).

21,1 км (женщины).

1 место — Наталья Руденко (1.25.49);.

2 место — Полина Лунева (1.29.51);.

3 место — Виктория Мячикова (1.30.19).

5 км (мужчины).

1. место — Роман Исаев (15.10);.

2. место — Александр Кушеков (15.47);.

3. место — Антон Раздобреев (16.04).

5 км (женщины).

1. место — Наталья Власова (16.56);.

2.место — Ольга Паушкина (19.30);.

3. место — Елизавета Кульбабская (19.36).