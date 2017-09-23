В Алматы перекроют ряд улиц на время гонок
Движение транспорта будет закрыто на ряде улиц на период проведения спортивного мероприятия Red Bull Soapbox Race, которое состоится 24 сентября, сообщает
Движение транспорта будет закрыто на ряде улиц на период проведения спортивного мероприятия Red Bull Soapbox Race, которое состоится 24 сентября, сообщает
В период времени с 00:00 субботы до 00:00 часов понедельника будет закрыто движение для транспортных средств по проспекту Достык между проспектом Абая и улицей Сатпаева в обоих направлениях.
Для избежания пробок и аварийных ситуаций полиция Алматы убедительно просит водителей заранее корректировать свой маршрут и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
Как рассказали организаторы гонки, Red Bull Soapbox Race — это международная гонка, где непрофессиональные гонщики соревнуются на болидах, созданных практически «на коленке». В соревнованиях примут участие около 90 команд.