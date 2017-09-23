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10:37 (мск), источник: Ежедневник.by

В Литве минималка вырастет до 400 евро

В Литве минимальная месячная зарплата (ММЗ) с начала следующего года должна увеличиться на 20 евро — до 400 евро, информирует LETA/BNS.

Источник: Ежедневник.by

Это решение одобрил объединяющий правительство, работодателей и профсоюзы Трехсторонний совет (ТС).

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Окончательное решение примет правительство, пишет baltic-course.com.

В совете также договорились о том, что в дальнейшем повышение минималки будет еще более деполитизировано и связано с размером средней зарплаты — она не сможет быть меньше 45% и больше 50% средней зарплаты. Минимальная зарплата будет пересматриваться раз в год.

Минималка в Литве будет увеличена после полуторагодового перерыва — в июле прошлого года она была увеличена до 380 евро.

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