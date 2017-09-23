В Литве минималка вырастет до 400 евро
В Литве минимальная месячная зарплата (ММЗ) с начала следующего года должна увеличиться на 20 евро — до 400 евро, информирует LETA/BNS.
В Литве минимальная месячная зарплата (ММЗ) с начала следующего года должна увеличиться на 20 евро — до 400 евро, информирует LETA/BNS.
Это решение одобрил объединяющий правительство, работодателей и профсоюзы Трехсторонний совет (ТС).
Окончательное решение примет правительство, пишет
В совете также договорились о том, что в дальнейшем повышение минималки будет еще более деполитизировано и связано с размером средней зарплаты — она не сможет быть меньше 45% и больше 50% средней зарплаты. Минимальная зарплата будет пересматриваться раз в год.
Минималка в Литве будет увеличена после полуторагодового перерыва — в июле прошлого года она была увеличена до 380 евро.