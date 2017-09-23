В Узбекистане пойдут навстречу алиментщикам

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Депутаты нижней палаты парламента одобрили в первом чтении проект закона, призванный решить ряд проблемных вопросов при выплате алиментов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Сегодня в стране сложилась интересная практика, когда многие отцы, добросовестно выплачивающие алименты, сталкиваются с проблемами при выезде за границу. Это связано с тем, что, согласно законодательству, судебный исполнитель вправе по собственной инициативе наложить запрет на выезд. Почему он это делает — вопрос отдельный. При этом лицу, на которое накладывают запрет, даже не сообщают о вынесенном решении.

В результате, когда счастливый обладатель путевок на отдых за границей стоит в очереди на таможне в аэропорту, его ждет крайне неприятный факт — его просто не пустят на самолет. И доказывать кому-либо здесь что-то будет бесполезно. В результате — испорченный отдых и потеря денег.

Проблемы подтверждаются и увеличением количества обращений граждан в Виртуальную приемную президента Узбекистана по вопросам несвоевременной уплаты алиментов и предложений по совершенствованию законодательства в этой сфере.

Теперь депутаты планирует изменить эту ситуацию. Так, например, закон «Об исполнении судебных актов и актов иных органов» планируется дополнить нормой, представляющей возможность заблаговременной уплаты алиментов или заключения договора залога по обеспечению обязательства об уплате алиментов для снятия ограничения на выезд. Таким образом, считают депутаты, будут созданы условия для реализации прав на выезд за рубеж лиц, обязанных оплачивать алименты, при этом, не нарушая интересов детей, имеющих право на получение алиментов.