Эрмитаж проведет международный фестиваль, посвященный европейскому путешествию Петра I
Для посетителей создана интерактивная зона и подготовлены
Для посетителей создана интерактивная зона и подготовлены
«Совершить путешествие на 300 лет назад позволит интерактивная зона “Европа глазами Петра I”, подготовленная службой волонтеров Государственного Эрмитажа. Посетители смогут принять участие в многочисленных играх, викторинах, конкурсах,
Эрмитаж организует фестиваль совместно с представительством Европейского союза в России при участии генеральных консульств и культурных институтов стран ЕС. Представители 18
Фестиваль проходит под эгидой