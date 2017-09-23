Эрмитаж проведет международный фестиваль, посвященный европейскому путешествию Петра I

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж проведет в субботу III международный фестиваль «Открой свою Европу в Эрмитаже», который в этом году будет посвящен Году экологии и 300-летию второго большого европейского путешествия Петра I.

«Совершить путешествие на 300 лет назад позволит интерактивная зона “Европа глазами Петра I”, подготовленная службой волонтеров Государственного Эрмитажа. Посетители смогут принять участие в многочисленных играх, викторинах, конкурсах, мастер-классах, театральных постановках, придворных танцах XVIII века и сфотографироваться на фоне изображения Большой коронационной кареты Петра I», — рассказали в пресс-службе музея.

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Эрмитаж организует фестиваль совместно с представительством Европейского союза в России при участии генеральных консульств и культурных институтов стран ЕС. Представители 18 стран-участниц помогают подготовить творческие занятия для гостей, среди которых будут петербуржцы и туристы, организуют лекции и встречи, языковые уроки, выставки, кинопоказы и музыкальные выступления. Для юных посетителей подготовлены мастер-классы по росписи кипрских ваз, финскому кружевоплетению и раскрашиванию латвийских национальных узоров.