В Железнодорожном районе Красноярска на сутки отключат холодную воду

Источник: Аргументы и факты

Прекратить водоснабжение придётся из-за подключения нового участка трубопровода. Всё лето шла подготовка, шла замена труб, теперь осталось выполнить последний этап.

«На сегодняшний день на этом участке осталось выполнить две врезки нового участка в городскую систему водоснабжения, которые запланированы на 25 и 27 сентября, а также восстановить благоустройство», — отметил генеральный директор компании «Краском» Олег Гончеров.

Сообщается, что будет организован подвоз питьевой воды жителям.

Холодная вода 25 сентября с 9:30 до 23:00 будет отключена в домах по адресам:

— Копылова, 44, 48, 50, 66.

— Пролетарская, 31, 47.

— Ладо Кецховели, 28.

— Менжинского, 11, 15,15 «А», 17.