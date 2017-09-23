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10:49 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Железнодорожном районе Красноярска на сутки отключат холодную воду

Отключение холодной воды в нескольких домах Железнодорожного района займет одни сутки, сообщили в пресс-службе компании «Краском».

Источник: Аргументы и факты

Прекратить водоснабжение придётся из-за подключения нового участка трубопровода. Всё лето шла подготовка, шла замена труб, теперь осталось выполнить последний этап.

«На сегодняшний день на этом участке осталось выполнить две врезки нового участка в городскую систему водоснабжения, которые запланированы на 25 и 27 сентября, а также восстановить благоустройство», — отметил генеральный директор компании «Краском» Олег Гончеров.

Сообщается, что будет организован подвоз питьевой воды жителям.

Холодная вода 25 сентября с 9:30 до 23:00 будет отключена в домах по адресам:

— Копылова, 44, 48, 50, 66.

— Пролетарская, 31, 47.

— Ладо Кецховели, 28.

— Менжинского, 11, 15,15 «А», 17.

Питьевую воду будут подвозить с 13.00 до 15.00 и с 19.00 до 21.00 по адресу: Копылова, 66, 50, 48.

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