Жители Башкирии могут предложить свои идеи празднования Дня Республики
Такую практику башкирские парламентарии применяют впервые. Праздник пройдет во всех городах и районах.
Такую практику башкирские парламентарии применяют впервые. Праздник пройдет во всех городах и районах.
План мероприятий опубликован на сайте Госсобрания. До 6 октября улицы и здания оформят соответствующей символикой.
А непосредственно 11-го числа будут организованы праздничные мероприятия. Также в местах проведения массовых мероприятий будут работать бригады врачей, пожарных и спасатели.