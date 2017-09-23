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11:22 (мск), источник: БЕЛТА

До 21 градуса тепла ожидается в Беларуси 24 сентября

В воскресенье будет переменная облачность, в основном без осадков, лишь днем по юго-западу страны местами ожидаются небольшие дожди.

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Источник: БЕЛТА

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 21 градуса тепла ожидается в Беларуси 24 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет переменная облачность, в основном без осадков, лишь днем по юго-западу страны местами ожидаются небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер прогнозируется восточный: ночью умеренный, днем порывистый.

Температура воздуха ночью составит 8−14 градусов выше нуля, днем — плюс 15−21.

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