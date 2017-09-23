До 21 градуса тепла ожидается в Беларуси 24 сентября
В воскресенье будет переменная облачность, в основном без осадков, лишь днем по
В воскресенье будет переменная облачность, в основном без осадков, лишь днем по
23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 21 градуса тепла ожидается в Беларуси 24 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье будет переменная облачность, в основном без осадков, лишь днем по
Температура воздуха ночью составит 8−14 градусов выше нуля, днем — плюс 15−21.