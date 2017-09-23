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11:08 (мск), источник: Telegraf.by

Простым белорусам запретили использовать дроны

Начиная с сентября в Беларуси разрешается эксплуатация популярных моделей беспилотных летающих аппаратов (дронов) с допустимой мощностью систем правления этими приборами до 100 мВт. Однако легально пользоваться дронами смогут только члены Белорусской федерации беспилотной авиации. Такое решение приняла Госкомиссия по радиочастотам.

Источник: Telegraf.by

Также комиссия рекомендовала федерации осуществлять учет дронов. Таким образом, чтобы законно эксплуатировать авиамодель, работающую в полосе радиочастот 2400−2483,5 МГц с ЭИИМ от 10 мВт и до 100 мВт, граждане должны вступить в Белорусскую федерацию беспилотной авиации и поставить на учет в ней свою авиамодель, сообщает Digital.Report.

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Для остальных граждан попытка запустить беспилотный аппарат грозит штрафными санкциями и конфискацией беспилотника. Пока неизвестно, какую стратегию в области регистрации новых членов и беспилотных аппаратов примет федерация беспилотной авиации. Не исключено, что плата за членство вырастет, в том числе в связи с необходимостью внедрять специальную систему учета и регистрации.

Кроме этого, не ясна схема, по которой покупатели дронов смогут получить членство в федерации. Кроме того, федерация сможет контролировать не только использование дронов, но и коммерческую продажу аппаратов в стране.

Так, замглавы федерации Глеб Бондарик рассказал о планах по созданию центров продаж и обслуживания беспилотников.

Представители компаний, которые занимаются продажей дронов, не исключают создания условий для лоббирования интересов узкого круга бизнесменов.

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