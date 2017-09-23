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10:45 (мск), источник: АиФ Красноярск

В МЧС предупредили о снеге и сильном ветре в Красноярском крае

Установление временного снежного покрова возможно в ближайшее время в Красноярском крае, предупредили в ГУ МЧС по Красноярскому краю.

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Источник: Аргументы и факты

В центральных и южных районах края 24−26 сентября ожидается снегопад. Возможен также сильный ветер — до 15−18 м/с. В связи с этим на дорогах образуется гололедица.

Между тем в столице края в выходные продолжается постепенное похолодание. Ночью будет лишь немногим выше нуля — +2°C, а дневная температура не превысит 9−10°C. Первый снег в краевом центре по прогнозу выпадет на следующей неделе.

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