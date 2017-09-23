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11:56 (мск), источник: Время Воронежа

Власти спросили мнение воронежцев о переименовании улиц

Городские власти решили выяснить мнение воронежцев о переименовании улиц.

Мэрия запустила голосование на своей официальной группе «ВКонтакте» 22 сентября. Так администрация отреагировала на предложение общественников переименовать Волгоградскую улицу в Сталинградскую.

Горожанам предложили ответить на три вопроса. Первый — необходимо ли улицам Воронежа вернуть исторические названия? В зависимости от отрицательного или положительного ответа, пользователь переходит ко второму или третьему вопросу. Там нужно выбрать одно из предложенных утверждений. Например, советские или дореволюционные названия нужно возвращать улицам.

Каждый пользователь может заполнить анкету лишь раз. Голосование прекратится, когда назначат новое заседание комиссии по культурному наследию. Комиссия учтет результаты опроса.

В начале сентября инициативная группа во главе с краеведом Николаем Сапелкиным выступила за переименование Волгоградской улицы в Сталинградскую. Общественники планируют озвучить предложение на ближайшем заседании комиссии по историко-культурному наследию.

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