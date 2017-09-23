Власти спросили мнение воронежцев о переименовании улиц

Мэрия запустила голосование на своей официальной группе «ВКонтакте» 22 сентября. Так администрация отреагировала на предложение общественников переименовать Волгоградскую улицу в Сталинградскую.

Горожанам предложили ответить на три вопроса. Первый — необходимо ли улицам Воронежа вернуть исторические названия? В зависимости от отрицательного или положительного ответа, пользователь переходит ко второму или третьему вопросу. Там нужно выбрать одно из предложенных утверждений. Например, советские или дореволюционные названия нужно возвращать улицам.

Каждый пользователь может заполнить анкету лишь раз. Голосование прекратится, когда назначат новое заседание комиссии по культурному наследию. Комиссия учтет результаты опроса.