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12:35 (мск), источник: Интерфакс

Запущено рабочее движение на Старошереметьевском шоссе

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU — Завершилась реконструкция участка Старошереметьевского шоссе, связывающего аэровокзальные комплексы Шереметьево-1 и Шереметьево-2, сообщил в субботу на открытии рабочего движения губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Источник: AP 2017
Старошереметьевская трасса связывает два терминала крупнейшего в стране аэропорта “Шереметьево”. Раньше здесь происходили чудовищные недоразумения, невозможно было вовремя успеть на самолет. В рамках реализации президентской программы развития московского транспортного узла мы получили более 2 млрд руб., строители смогли достойно и в срок закончить работы.
Андрей Воробьев
Губернатор Московской области

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игоря Трескова, реконструкция участка Старошереметьевского шоссе расширит дорогу до четырех полос, свяжет Шереметьевское шоссе с путепроводом Водники в Долгопрудном, а также позволит убрать пробки.

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«Общая протяженность реконструируемого участка — 7,2 км, а сегодня открываем первый участок — 4,3 км. До конца октября закончится реконструкция всего участка, и он будет открыт для движения, — сказал Тресков. — На будущий год пройдет дополнительное строительство кольцевой развязки, которая упростит движение и сделает парковку возле нового терминала более удобной».

Он отметил, что на реконструкцию участка дороги на данный момент потрачено около 2, В рамках реализации президентской программы развития московского транспортного узла мы получили более 2 млрд руб., еще 1,2 млрд руб. на строительство развязки.

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