Запущено рабочее движение на Старошереметьевском шоссе

Старошереметьевская трасса связывает два терминала крупнейшего в стране аэропорта “Шереметьево”. Раньше здесь происходили чудовищные недоразумения, невозможно было вовремя успеть на самолет. В рамках реализации президентской программы развития московского транспортного узла мы получили более 2 млрд руб., строители смогли достойно и в срок закончить работы.
Андрей ВоробьевГубернатор Московской области
По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игоря Трескова, реконструкция участка Старошереметьевского шоссе расширит дорогу до четырех полос, свяжет Шереметьевское шоссе с путепроводом Водники в Долгопрудном, а также позволит убрать пробки.
«Общая протяженность реконструируемого участка — 7,2 км, а сегодня открываем первый участок — 4,3 км. До конца октября закончится реконструкция всего участка, и он будет открыт для движения, — сказал Тресков. — На будущий год пройдет дополнительное строительство кольцевой развязки, которая упростит движение и сделает парковку возле нового терминала более удобной».
Он отметил, что на реконструкцию участка дороги на данный момент потрачено около 2, В рамках реализации президентской программы развития московского транспортного узла мы получили более 2 млрд руб., еще 1,2 млрд руб. на строительство развязки.