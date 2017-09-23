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11:16 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области мошенники распространяют фальшивые квитанции о замене счётчиков

В Волгоградской области активизировался ещё один вид мошенничества. В почтовые ящики приходят извещения, которые призывают к немедленной замене электросчётчиков, ссылаясь на различные законодательные акты.

Источник: РИАЦ

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе МРСК Юга, не следует поддаваться на подобные уловки. Действительно, установленные счётчики электрической энергии требуют периодической поверки, однако сделать это можно и нужно самостоятельно. Здесь можно узнать, как правильно провести поверку прибора учёта электроэнергии.

Замена счётчиков, проверка оборудования — под этими предлогами мошенники часто проникают в квартиры пожилых людей. Между тем большинство электросчётчиков в многоквартирных домах расположены на лестничных площадках, поэтому, как правило, необходимости беспокоить собственников жилья для проверки счетчиков у специалистов нет. Если электросчётчик расположен внутри квартиры (дома), то он находится в прихожей, и, чтобы снять показания, не нужно проходить в другие комнаты.

Прежде чем впустить на порог незнакомца, попросите его показать удостоверение. Если возникло подозрение в подлинности документа — перепроверьте указанную в нём информацию. Позвоните в организацию, из которой якобы пришел человек, и уточните, посылали ли они мастера. Только бдительность спасёт от преступников.

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