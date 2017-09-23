В Волгоградской области мошенники распространяют фальшивые квитанции о замене счётчиков

Источник: РИАЦ

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе МРСК Юга, не следует поддаваться на подобные уловки. Действительно, установленные счётчики электрической энергии требуют периодической поверки, однако сделать это можно и нужно самостоятельно. Здесь можно узнать, как правильно провести поверку прибора учёта электроэнергии.

Замена счётчиков, проверка оборудования — под этими предлогами мошенники часто проникают в квартиры пожилых людей. Между тем большинство электросчётчиков в многоквартирных домах расположены на лестничных площадках, поэтому, как правило, необходимости беспокоить собственников жилья для проверки счетчиков у специалистов нет. Если электросчётчик расположен внутри квартиры (дома), то он находится в прихожей, и, чтобы снять показания, не нужно проходить в другие комнаты.