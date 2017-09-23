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14:53 (мск), источник: Nur.kz

Первый снег пошел в нескольких городах Казахстана

Информации о несчастных случаях, связанных с погодой и переохлаждениями, в службу «Скорой медицинской помощи» не поступало.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 73% 762 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Nur.kz

Первый снег выпал в Сарани, Караганде, поселке Актас в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ».

Информации о несчастных случаях, связанных с погодой и переохлаждениями, в службу «Скорой медицинской помощи» не поступало.

Ранее первый снег прошел в Павлодаре.

По информации синоптиков, с районов Карского моря на Казахстан смещаются холодные и влажные воздушные массы. Ранее сообщалось, что выходные в стране будут дождливыми и снежными. 13 сентября первый снег выпал в Восточно-Казахстанской области. Снег в Караганде.

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