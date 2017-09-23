Первый снег пошел в нескольких городах Казахстана

Информации о несчастных случаях, связанных с погодой и переохлаждениями, в службу «Скорой медицинской помощи» не поступало.

По информации синоптиков, с районов Карского моря на Казахстан смещаются холодные и влажные воздушные массы. Ранее сообщалось, что выходные в стране будут дождливыми и снежными. 13 сентября первый снег выпал в Восточно-Казахстанской области. Снег в Караганде.