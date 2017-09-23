Первый снег пошел в нескольких городах Казахстана
Информации о несчастных случаях, связанных с погодой и переохлаждениями, в службу «Скорой медицинской помощи» не поступало.
Информации о несчастных случаях, связанных с погодой и переохлаждениями, в службу «Скорой медицинской помощи» не поступало.
Первый снег выпал в Сарани, Караганде, поселке Актас в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ».
Информации о несчастных случаях, связанных с погодой и переохлаждениями, в службу «Скорой медицинской помощи» не поступало.
Ранее первый снег прошел в Павлодаре.
По информации синоптиков, с районов Карского моря на Казахстан смещаются холодные и влажные воздушные массы. Ранее сообщалось, что выходные в стране будут дождливыми и снежными. 13 сентября первый снег выпал в