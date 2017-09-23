В Петербурге открылся первый в России центр протонной терапии

Источник: РИА Новости

Мы вчера приняли первых пациентов, центр начал работать в тестовом режиме. Это означает, что мы принимаем в полном объеме диагностическую часть. В ближайшее время, как мы и планировали, начнем лечить. Это однозначно будет в этом году, я думаю, в пределах от одного до полутора месяцев. Аркадий Столпнер Председатель правления Медицинского института имени Березина Сергея

Столпнер отметил, что в настоящее время работает диагностическое отделение центра. В частности, начат прием пациентов врачами-онкологами, проводятся исследования пациентов на компьютерном и магнитно-резонансном томографах последнего поколения.

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Идет также подготовка больных непосредственно к лечению методом протонной лучевой терапии: изготавливаются средства фиксации — маски и матрасы, разрабатываются индивидуальные планы лечения первых пациентов.

Столпнер также отметил, что в следующем году центр планирует принять порядка 400 пациентов, в том числе от Петербурга запланировано лечение более 100 пациентов.

Как сообщалось ранее, объем инвестиций в создание центра протонно-лучевой терапии составил 7,5 миллиарда рублей. Соглашение о государственно-частном взаимодействии между правительством Петербурга и МИБС было подписано в июне 2015 года. Город выделил под строительство центра земельный участок площадью 6,5 гектара в Приморском районе, включил в адресную программу на 2017 год строительство подъездной дороги к центру.

Протонная терапия — это наиболее точный и наименее токсичный на сегодняшний день метод лучевой терапии.

Для облучения используется направленный пучок протонов, физические свойства которых позволяют повысить дозу радиации, доставляемую в опухоль, и одновременно свести к минимуму лучевую нагрузку на здоровые органы и ткани.

Центр в Петербурге оснащен установкой для протонной терапии, которая дает возможность применять наиболее передовую и точную технологию облучения — «сканирование карандашным пучком». В связи с высокой эффективностью и низкой токсичностью широко применяется в педиатрии.

Потребность в России в протонной терапии оценивается до 25−35 тысяч человек ежегодно. Из них от 400 до 3 тысяч это дети.