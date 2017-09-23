В Петербурге открылся первый в России центр протонной терапии
С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 сен — РИА Новости. Первый в РФ Клинический центр
С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 сен — РИА Новости. Первый в РФ Клинический центр
Мы вчера приняли первых пациентов, центр начал работать в тестовом режиме. Это означает, что мы принимаем в полном объеме диагностическую часть. В ближайшее время, как мы и планировали, начнем лечить. Это однозначно будет в этом году, я думаю, в пределах от одного до полутора месяцев.
Столпнер отметил, что в настоящее время работает диагностическое отделение центра. В частности, начат прием пациентов
Идет также подготовка больных непосредственно к лечению методом протонной лучевой терапии: изготавливаются средства фиксации — маски и матрасы, разрабатываются индивидуальные планы лечения первых пациентов.
Столпнер также отметил, что в следующем году центр планирует принять порядка 400 пациентов, в том числе от Петербурга запланировано лечение более 100 пациентов.
Как сообщалось ранее, объем инвестиций в создание центра
Для облучения используется направленный пучок протонов, физические свойства которых позволяют повысить дозу радиации, доставляемую в опухоль, и одновременно свести к минимуму лучевую нагрузку на здоровые органы и ткани.
Центр в Петербурге оснащен установкой для протонной терапии, которая дает возможность применять наиболее передовую и точную технологию облучения — «сканирование карандашным пучком». В связи с высокой эффективностью и низкой токсичностью широко применяется в педиатрии.
После выхода на проектную мощность Центр