Режиссер Мартин Скорсезе впервые запустит онлайн-курс по кинематографии

Источник: AP 2017

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Кинорежиссер Мартин Скорсезе намерен попробовать себя в преподавании в режиме онлайн — он будет читать лекции по кинематографии. Об этом сообщил в пятницу журнал Variety.

По его данным, режиссер планирует приступить к онлайн-урокам уже в начале 2018 года при помощи интернет-площадки MasterClass.

Курс видеоуроков Скорсезе обойдется желающим в $90, за которые им будет предоставлен неограниченный доступ к 20 лекциям. Предварительная запись открыта с 22 сентября.

Скорсезе будет подробно разбирать собственные киноленты и рассказывать слушателям о своем подходе к съемкам. В частности, режиссер поведает о том, как нужно строить повествование в фильме, поделится секретами монтажа и взаимодействия с актерами во время съемок.

Те, кто заплатит за курс лекций, получат возможность загрузить дополнительные материалы и краткое изложение каждого видеоурока. Кроме того, каждый сможет записать видео с вопросом к режиссеру, на некоторые из которых он позднее ответит.