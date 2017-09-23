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14:13 (мск), источник: ТАСС

Режиссер Мартин Скорсезе впервые запустит онлайн-курс по кинематографии

Курс из 20 лекций обойдется желающим в $90.

Источник: AP 2017

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Кинорежиссер Мартин Скорсезе намерен попробовать себя в преподавании в режиме онлайн — он будет читать лекции по кинематографии. Об этом сообщил в пятницу журнал Variety.

По его данным, режиссер планирует приступить к онлайн-урокам уже в начале 2018 года при помощи интернет-площадки MasterClass.

Курс видеоуроков Скорсезе обойдется желающим в $90, за которые им будет предоставлен неограниченный доступ к 20 лекциям. Предварительная запись открыта с 22 сентября.

Скорсезе будет подробно разбирать собственные киноленты и рассказывать слушателям о своем подходе к съемкам. В частности, режиссер поведает о том, как нужно строить повествование в фильме, поделится секретами монтажа и взаимодействия с актерами во время съемок.

Те, кто заплатит за курс лекций, получат возможность загрузить дополнительные материалы и краткое изложение каждого видеоурока. Кроме того, каждый сможет записать видео с вопросом к режиссеру, на некоторые из которых он позднее ответит.

Я в восторге от этого проекта, потому что он дает мне возможность поделиться своим вдохновением, опытом, практиками. Это не будет чем-то вроде клише для создания фильмов, но даст ориентиры молодым людям, которые находятся в поиске своего пути.
Мартин Скорсезе

Среди самых известных работ Скорсезе — «Таксист» (Taxi Driver, 1976), «Славные парни» (Goodfellas, 1990), «Авиатор» (The Aviator, 2004), «Остров проклятых» (Shutter Island, 2010), а также кинолента «Отступники» (The Departed, 2006), которая принесла ему премию «Оскар» в номинации «Лучший режиссер».

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