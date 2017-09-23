Режиссер Мартин Скорсезе впервые запустит онлайн-курс по кинематографии
Курс из 20 лекций обойдется желающим в $90.
Курс из 20 лекций обойдется желающим в $90.
ВАШИНГТОН, 23 сентября. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Кинорежиссер Мартин Скорсезе намерен попробовать себя в преподавании в режиме онлайн — он будет читать лекции по кинематографии. Об этом сообщил в пятницу журнал Variety.
По его данным, режиссер планирует приступить к
Скорсезе будет подробно разбирать собственные киноленты и рассказывать слушателям о своем подходе к съемкам. В частности, режиссер поведает о том, как нужно строить повествование в фильме, поделится секретами монтажа и взаимодействия с актерами во время съемок.
Те, кто заплатит за курс лекций, получат возможность загрузить дополнительные материалы и краткое изложение каждого видеоурока. Кроме того, каждый сможет записать видео с вопросом к режиссеру, на некоторые из которых он позднее ответит.
Я в восторге от этого проекта, потому что он дает мне возможность поделиться своим вдохновением, опытом, практиками. Это не будет чем-то вроде клише для создания фильмов, но даст ориентиры молодым людям, которые находятся в поиске своего пути.
Среди самых известных работ Скорсезе — «Таксист» (Taxi Driver, 1976), «Славные парни» (Goodfellas, 1990), «Авиатор» (The Aviator, 2004), «Остров проклятых» (Shutter Island, 2010), а также кинолента «Отступники» (The Departed, 2006), которая принесла ему премию «Оскар» в номинации «Лучший режиссер».