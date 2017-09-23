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12:17 (мск), источник: N + 1

Пьянство в студенческие годы связали с риском безработицы

Злоупотребление алкоголем во время учебы в университете снижает шансы найти работу после его окончания.

Источник: Reuters

К такому выводу пришла международная группа ученых, которая изучала карьерные успехи выпускников, рассказавших о своих вредных привычках в годы учебы.

Исследования подсчитали, что шесть эпизодов чрезмерного злоупотребления алкоголем в месяц во время обучения в вузе снижает шансы найти работу после его окончания на 10 процентов.

Статья опубликована в Journal of Applied Psychology.

На шансы найти работу после окончания высшего учебного заведения влияют множество различных факторов: от престижности университета и отдельной учебной программы до индивидуальной мотивации и желания заработка. На карьерный рост также могут влиять факторы, связанные со здоровьем, например употребление наркотических веществ и алкоголя.

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Авторы новой работы провели лонгитюдное исследование с целью выяснить, влияет ли злоупотребление алкоголем в университете на успех в поиске работы в дальнейшем. В исследовании приняли участие 827 американских студентов, каждый из которых предоставил информацию об употреблении алкоголя во время обучения и о наличии или отсутствии у него постоянного заработка через год после выпуска.

Ученые собрали информацию о количестве употребленного алкоголя и частоте употребления, а также о количестве единичных эпизодов злоупотребления алкоголем в университете (40 граммов алкоголя женщинами и 48 граммов мужчинами в течение двух часов).

С целью ограничить влияние других факторов на результаты исследования, исследователи также собрали информацию о расе, поле, наличии образовательного кредита, изначальной обеспеченности каждого участника, средней оценке и направлении обучения. Эти показатели также учли при анализе.

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Оказалось, что шесть эпизодов злоупотребления алкоголем в месяц во время обучения в колледже снижают шанс найти работу после его окончания в среднем на 10 процентов. Общее количество выпитого в колледже алкоголя при этом не повлияло на шансы найти работу.

Таким образом, указывают авторы исследования, даже с учетом всех посторонних факторов связь между злоупотреблением алкоголем во время учебы в университете и риском не найти работу после его окончания можно считать установленной. Для уточнения результатов, полагают ученые, необходимы новые исследования, в которых будет увеличена выборка бывших студентов и учтены дополнительные факторы (например, опыт работы).

Эта работа — первое лонгитюдное исследование в рамках проекта Корнуэльского университета, направленного на изучение влияния употребления алкоголя в период обучения на дальнейшую карьеру выпускника. Проект одобрен и финансируется Национальным институтом здравоохранения США.

Елизавета Ивтушок.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
А я опять Ванька, вот!
Я придумал. Посли школы пайду ученым работать. Буду придумывать и так ачивидныи фсем вещи, вот!
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