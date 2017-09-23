Колин Ферт получил итальянское гражданство
РИМ, 23 сен — РИА Новости, Александр Логунов. Британский киноактер Колин Ферт получил гражданство Италии, говорится в сообщении итальянского МВД.
РИМ, 23 сен — РИА Новости, Александр Логунов. Британский киноактер Колин Ферт получил гражданство Италии, говорится в сообщении итальянского МВД.
«Известнейший актер, лауреат премии “Оскар” за фильм “Король говорит” женат на гражданке Италии и неоднократно выражал свою любовь к нашей стране», — заявили в министерстве.
Ферт с 1997 года женат на Ливии Джуджоли — итальянском
Ферт является обладателем премий «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA за главную роль в драме «Король говорит!», обладателем Кубка Вольпи Венецианского кинофестиваля за лучшую мужскую роль и номинантом на «Оскар» за работу в фильме «Одинокий мужчина». Он известен по ролям в картинах «Дневник Бриджет Джонс», «Kingsman: Секретная служба», «Реальная любовь», «Шпион, выйди вон!».