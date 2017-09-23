Колин Ферт получил итальянское гражданство

«Известнейший актер, лауреат премии “Оскар” за фильм “Король говорит” женат на гражданке Италии и неоднократно выражал свою любовь к нашей стране», — заявили в министерстве.

О желании Ферта получить итальянское гражданство в конце мая сообщили британские СМИ; 57-летний артист якобы обеспокоен последствиями Brexit и хотел иметь те же документы, что его жена и дети.