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12:45 (мск), источник: РИА Новости

Колин Ферт получил итальянское гражданство

РИМ, 23 сен — РИА Новости, Александр Логунов. Британский киноактер Колин Ферт получил гражданство Италии, говорится в сообщении итальянского МВД.

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16
фотографий
16
фотографий

«Известнейший актер, лауреат премии “Оскар” за фильм “Король говорит” женат на гражданке Италии и неоднократно выражал свою любовь к нашей стране», — заявили в министерстве.

О желании Ферта получить итальянское гражданство в конце мая сообщили британские СМИ; 57-летний артист якобы обеспокоен последствиями Brexit и хотел иметь те же документы, что его жена и дети.

Ферт с 1997 года женат на Ливии Джуджоли — итальянском режиссере-документалисте, у них двое сыновей: Лука (2001 года рождения) и Маттео (2003) года рождения.

Ферт является обладателем премий «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA за главную роль в драме «Король говорит!», обладателем Кубка Вольпи Венецианского кинофестиваля за лучшую мужскую роль и номинантом на «Оскар» за работу в фильме «Одинокий мужчина». Он известен по ролям в картинах «Дневник Бриджет Джонс», «Kingsman: Секретная служба», «Реальная любовь», «Шпион, выйди вон!».

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