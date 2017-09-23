Сезон дрифта в Хабаровске закроют шоу гонщиков и заездами у арены «Ерофей»
Для зрителей организуют показательные выступления с десятью различными элементами дрифта.
Для зрителей организуют показательные выступления с десятью различными элементами дрифта.
ХАБАРОВСК, 23 сентября. /ТАСС/.
«Это будут заключительные показательные выступления 16 хабаровских дрифтеров в нынешнем сезоне, впервые они будут бесплатными для горожан. Шоу займет около полутора часов и пройдет на парковочной площадке арены “Ерофей” (крытая ледовая арена для хоккея с мячом — прим. ТАСС)», — сказали организаторы.
В оргкомитете уточнили, что гонщики из хабаровской
Участникам шоу его инициаторы готовят сюрприз —
Дрифт (англ. Drift) — вид автоспорта, которые отличается использованием управляемого заноса на максимально возможных для удержания на трассе скорости и угла к траектории.