Сезон дрифта в Хабаровске закроют шоу гонщиков и заездами у арены «Ерофей»

ХАБАРОВСК, 23 сентября. /ТАСС/. Дрифт-шоу с участием пилотов чемпионата Drift Day пройдет в воскресенье в Хабаровске. Хабаровские гонщики из команды Double D"/DSL.Khv представят парные заезды и показательные выступления, сообщили ТАСС в команде-устроителе шоу.

«Это будут заключительные показательные выступления 16 хабаровских дрифтеров в нынешнем сезоне, впервые они будут бесплатными для горожан. Шоу займет около полутора часов и пройдет на парковочной площадке арены “Ерофей” (крытая ледовая арена для хоккея с мячом — прим. ТАСС)», — сказали организаторы.

В оргкомитете уточнили, что гонщики из хабаровской дрифт-команды продемонстрируют зрителям парные заезды и показательные выступления с десятью различными элементами дрифта. «Это будет яркое шоу, много дыма и драйва», — отметили устроители.

Участникам шоу его инициаторы готовят сюрприз — дрифт-такси. Суть этого развлечения состоит в следующем: пассажир располагается на пассажирском месте дрифт-кара, пристегивается ремнями безопасности, надевает шлем, и пилот проезжает с ним в дрифте трассу на тренировочной площадке. Начало шоу на у арены «Ерофей» в 17 часов по местному времени (10:00 мск).