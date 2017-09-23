Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия скоро будет готова вернуть Крым - мнение
Уборка продлевает жизнь
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Летевший из Москвы самолет совершил экстренную посадку
Украина выплатила России $3 млрд
Немецкий выбор: что будет, если старая сила одержит новую победу Германия выбирает новый парламент, а вместе с ним и канцлера
СМИ: Молодежь бежит из Украины в Польшу, затем – в ужасе обратно
Швеция ответит РФ ударом на удар - СМИ
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус
Новый Volvo XC40: премьера состоялась
Виктория Бекхэм показала грудь без имплантов - СМИ
NI: Оружие РФ «обуздает норов» авианосцев США
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
Кидман пришла на благотворительный вечер без нижнего белья – СМИ
"Образец для многих лидеров": мэр Львова о Путине
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
10Лучшие снимки Cassini
10Apple показала новые iPhone
17:30 (мск), источник: ТАСС

Сезон дрифта в Хабаровске закроют шоу гонщиков и заездами у арены «Ерофей»

Для зрителей организуют показательные выступления с десятью различными элементами дрифта.

ХАБАРОВСК, 23 сентября. /ТАСС/. Дрифт-шоу с участием пилотов чемпионата Drift Day пройдет в воскресенье в Хабаровске. Хабаровские гонщики из команды Double D"/DSL.Khv представят парные заезды и показательные выступления, сообщили ТАСС в команде-устроителе шоу.

«Это будут заключительные показательные выступления 16 хабаровских дрифтеров в нынешнем сезоне, впервые они будут бесплатными для горожан. Шоу займет около полутора часов и пройдет на парковочной площадке арены “Ерофей” (крытая ледовая арена для хоккея с мячом — прим. ТАСС)», — сказали организаторы.

В оргкомитете уточнили, что гонщики из хабаровской дрифт-команды продемонстрируют зрителям парные заезды и показательные выступления с десятью различными элементами дрифта. «Это будет яркое шоу, много дыма и драйва», — отметили устроители.

Участникам шоу его инициаторы готовят сюрприз — дрифт-такси. Суть этого развлечения состоит в следующем: пассажир располагается на пассажирском месте дрифт-кара, пристегивается ремнями безопасности, надевает шлем, и пилот проезжает с ним в дрифте трассу на тренировочной площадке. Начало шоу на у арены «Ерофей» в 17 часов по местному времени (10:00 мск).

Дрифт (англ. Drift) — вид автоспорта, которые отличается использованием управляемого заноса на максимально возможных для удержания на трассе скорости и угла к траектории.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Теффт: США не будут отменять визовые программы для России
Лидер "Христианского государства" Калинин арестован до ноября
Посол США объяснил временное сокращение объема визовых услуг
Трамп отозвал приглашение «Голден Стэйт» в Белый дом
Как избежать больших долгов при использовании банковской карты
«Динамо» и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России
Пианист Мацуев оценил игру Путина на фортепиано
Суд арестовал лидера «Христианского государства»
В Латвии на шоссе разлилась азотная кислота
Спорт
Тренды РФПЛ. Как меняются «Зенит», «Спартак», ЦСКА и другие Приводим основные тактические тенденции первой трети чемпионата России
Авто
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ В новом семействе «Профи» появится максимальное количество разнообразных модификаций
Hi-Tech
«Это печально»: на старт продаж iPhone 8 в Китае пришло два человека По мнению некоторых пользователей устройство не сулит каких-либо существенных улучшений по сравнению с его более дешевым предшественником
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
Как вдохнуть жизнь в старую квартиру: проект в Москве
Депутаты распространят реновацию хрущевок на регионы
Стало известно о компенсации магазинам в сносимых домах
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь