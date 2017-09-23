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15:05 (мск), источник: Kazinform

Замечания по качеству поля сделаны руководству стадиона «Шахтер» в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Комиссия профессиональной футбольной лиги Казахстана по допуску полей провела инспекцию стадиона футбольного клуба «Шахтер» в Караганде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Комиссия под председательством президента футбольной лиги Азамата Айтхожина проверила динамику состояния газона на стадионе, где ранее было запрещено проводить матчи под эгидой Лиги в связи с неудовлетворительным состоянием поля.

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«Отметим, что позднее запрет для стадиона был снят. Однако вопрос качества газонов на арене по-прежнему находится под пристальным контролем администрации профессиональной футбольной лиги Казахстана», — сообщили в пресс-службе профессиональной футбольной лиги.

Азамат Айтхожин встретился с акимом Карагандинской области Ерланом Кошановым. Аким рассказал о ближайших планах по замене покрытия запасного поля на стадионе «Шахтер». Он сообщил, что в данный момент производятся расчеты для формирования проектно-сметной документации. На главном поле стадиона также запланированы мероприятия по улучшению качества газона. Кроме того, в ближайшей перспективе — возведение футбольного манежа в регионе.

«По итогам осмотра газона администрации стадиона “Шахтер” вынесены замечания, которые агрономам необходимо устранить до завершения сезона», — сообщили в профессиональной футбольной лиге.

Также комиссия посетила основные стадионы футбольных клубов «Акжайык» и «Экибастуз».

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