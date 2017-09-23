Конституционный суд отказался рассматривать запрос защиты Дорина Киртоакэ
Конституционный суд отказался рассматривать запрос адвокатов Дорина Киртоакэ, которые опротестовали его отстранение от должности.
Конституционный суд отказался рассматривать запрос адвокатов Дорина Киртоакэ, которые опротестовали его отстранение от должности.
Судьи решили, что это не в их компетенции. Вердикт окончательный.
Защита Киртоакэ настаивала, что отстранение градоначальника от работы равносильно увольнению, что недопустимо, так как мэр — выборная должность.
Отстранили его решением суда 28 июля. С мая Дорин Киртоакэ находится под домашним арестом. Его обвиняют во взяточничестве, торговле влиянием и превышении служебных полномочий.