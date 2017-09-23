Конституционный суд отказался рассматривать запрос защиты Дорина Киртоакэ

Судьи решили, что это не в их компетенции. Вердикт окончательный.



Защита Киртоакэ настаивала, что отстранение градоначальника от работы равносильно увольнению, что недопустимо, так как мэр — выборная должность.



Отстранили его решением суда 28 июля. С мая Дорин Киртоакэ находится под домашним арестом. Его обвиняют во взяточничестве, торговле влиянием и превышении служебных полномочий.