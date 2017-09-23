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13:30 (мск), источник: Publika.md

Конституционный суд отказался рассматривать запрос защиты Дорина Киртоакэ

Конституционный суд отказался рассматривать запрос адвокатов Дорина Киртоакэ, которые опротестовали его отстранение от должности.

Источник: Publika.md

Судьи решили, что это не в их компетенции. Вердикт окончательный.

Защита Киртоакэ настаивала, что отстранение градоначальника от работы равносильно увольнению, что недопустимо, так как мэр — выборная должность.

Отстранили его решением суда 28 июля. С мая Дорин Киртоакэ находится под домашним арестом. Его обвиняют во взяточничестве, торговле влиянием и превышении служебных полномочий.

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