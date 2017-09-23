Ученые получили антитела, убивающие 99% штаммов ВИЧ

Совместное исследование Национального института здравоохранения США и фармацевтической компании Sanofi опубликовано в журнале Science.

Сейчас ученые пытаются побороть заболевания с помощью так называемых широко нейтрализующих антител. Самые мощные природные антитела способны побороть до 90% штаммов. Исследователям удалось поднять эффективность до 99%, объединив три типа таких антител в «супер-вещество» тройного действия.

«Они мощнее и их действие гораздо шире, чем у любого отдельно взятого натурального антитела, известного на сегодняшний день», — заявил Би-Би-Си один из авторов исследования, глава научного отдела Sanofi Гари Нэйбел.

Согласно проведенным опытам, антитела тройного действия оказались максимально эффективными: ни одна из 24 подопытных обезьян после инъекции вирусом не заболела. Ученые планируют начать клинические испытания вещества в 2018 году, пишут РИА Новости.