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14:06 (мск), источник: Publika.md

Ученые получили антитела, убивающие 99% штаммов ВИЧ

Американские ученые разработали антитела, способные уничтожить ВИЧ-инфекцию на ранней стадии.

Совместное исследование Национального института здравоохранения США и фармацевтической компании Sanofi опубликовано в журнале Science.

Сейчас ученые пытаются побороть заболевания с помощью так называемых широко нейтрализующих антител. Самые мощные природные антитела способны побороть до 90% штаммов. Исследователям удалось поднять эффективность до 99%, объединив три типа таких антител в «супер-вещество» тройного действия.

«Они мощнее и их действие гораздо шире, чем у любого отдельно взятого натурального антитела, известного на сегодняшний день», — заявил Би-Би-Си один из авторов исследования, глава научного отдела Sanofi Гари Нэйбел.

Согласно проведенным опытам, антитела тройного действия оказались максимально эффективными: ни одна из 24 подопытных обезьян после инъекции вирусом не заболела. Ученые планируют начать клинические испытания вещества в 2018 году, пишут РИА Новости.

В американском Национальном институте по изучению аллергических и инфекционных заболеваний разработку назвали «интригующей». Как отметил его глава Энтони Фаучи, комбинация антител, каждое из которых направлено на отдельную сторону ВИЧ, способно лучше всего преодолеть защитную реакцию вируса, обладающего высокой способностью к мутации. Из-за этого свойства ВИЧ-штаммов имунной системе человека тяжело с ними бороться.

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