Из-за трагедии в Калининградской области сегодня отменяется мировое шоу фейерверков
23 сентября очередной этап Мирового чемпионата фейерверков в Зеленоградском районе отменен. Об этом калининградским «Вестям» сообщили в региональном правительстве.
23 сентября очередной этап Мирового чемпионата фейерверков в Зеленоградском районе отменен. Об этом калининградским «Вестям» сообщили в региональном правительстве.
Шоу перенесено на 24 сентября.
«Дано поручение всем главам муниципалитетов перенести все увеселительные мероприятия на следующие выходные», — сообщили в правительстве.
Напомним, в пятницу около 21 часа на автодороге