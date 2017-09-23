Из-за трагедии в Калининградской области сегодня отменяется мировое шоу фейерверков

Напомним, в пятницу около 21 часа на автодороге Калининград-Черняховск столкнулись внедорожник и междугородняя маршрутка, в котором находились пассажиры. В результате аварии погибли 7 пассажиров микроавтобуса. Все погибшие — жители области. Двое проживали в Гусеве, двое в Черняховске, один в Талпаках, один в Багратиновске. Еще одна жертва на это время остается неопознанной.