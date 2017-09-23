Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия скоро будет готова вернуть Крым - мнение
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Суровая зима отменяется: синоптики рассказали, что ждет россиян
СМИ: российская актриса Юнникова в реанимации в тяжелом состоянии
Как отдыхать будем? Время изучить график праздников и выходных на 2018 год
Ольге Остроумовой — 70: от Жени Комельковой до «мощной старухи»
Николая Караченцова перевели в реанимацию
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус
Новый Volvo XC40: премьера состоялась
"Больше ничего не умеет": Пригожин о выходке Бузовой с флейтой
СМИ: Максакова возмущена решением бывшего мужа
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
Кидман пришла на благотворительный вечер без нижнего белья – СМИ
"Образец для многих лидеров": мэр Львова о Путине
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
8Эрмитажные коты нашли новый дом
13:36 (мск), источник: Вести - Калининград

Из-за трагедии в Калининградской области сегодня отменяется мировое шоу фейерверков

23 сентября очередной этап Мирового чемпионата фейерверков в Зеленоградском районе отменен. Об этом калининградским «Вестям» сообщили в региональном правительстве.

Шоу перенесено на 24 сентября.

«Дано поручение всем главам муниципалитетов перенести все увеселительные мероприятия на следующие выходные», — сообщили в правительстве.

Напомним, в пятницу около 21 часа на автодороге Калининград-Черняховск столкнулись внедорожник и междугородняя маршрутка, в котором находились пассажиры. В результате аварии погибли 7 пассажиров микроавтобуса. Все погибшие — жители области. Двое проживали в Гусеве, двое в Черняховске, один в Талпаках, один в Багратиновске. Еще одна жертва на это время остается неопознанной.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 За непристойное предложение певец нанес 17 ножевых ранений
Полуторагодовалый сын популярного музыканта выпал из окна
Трамп заявил, что разберется с «коротышкой с ракетой»
В Донецке в результате взрыва ранен министр ДНР
Названа главная польза недосыпания
Как избежать больших долгов при использовании банковской карты
Пианист Мацуев оценил игру Путина на фортепиано
В Латвии на шоссе разлилась азотная кислота
Лидер «Святой Руси» арестован из-за давления на кинотеатры
Спорт
Два матча пройдут в субботу в 11-м туре чемпионата России В столичном дерби сыграют «Динамо» и ЦСКА, а чемпион страны «Спартак» примет махачкалинский «Анжи»
Авто
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ В новом семействе «Профи» появится максимальное количество разнообразных модификаций
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
ПФР уличили в нарушении выдачи маткапитала на жилье
Названы самые дорогие новостройки Петербурга
10 важных советов, как организовать хранение на кухне
Российский регион запускает ипотеку под 1%
Леди
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам У Раисы необычная история и сильный характер, который позволил ей многого добиться
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь