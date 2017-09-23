В интернете появилось видео автомобиля, переделанного в джакузи

В интернете появилось видео тест-драйва автомобиля, переделенного в джакузи. Инженер и изобретатель Колин Ферз решил наполнить салон старого BMW теплой водой с пузырьками.

Ролик опубликован на YouTube-канале изобретателя.

Автор идеи рассказал, что машина была выпущена в 1989 году.

Он заделал все щели в корпусе, чтобы оттуда не вылилась вода и не залила двигатель и важные детали автомобиля.

Провода он решил обернуть водонепроницаемой пленкой и укрепил пружины подвески, чтобы они поддерживали не только массу автомобиля, но 1−2 тонны налитой в салон жидкости.

На пол кабину инженер поместил радиаторы, которые заранее подключил к системе охлаждения двигателя. Ферз оснастил старый BMW двумя воздуходувками для создания бурления, а также установил в багажнике печь для барбекю. Машина стала еще более необычной за счет того, что изобретатель покрыл ее корпус зелеными газонами.