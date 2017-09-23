Воронежские спасатели достали из трубы крошечного котенка
В Воронеже спасатели провели операцию по спасению крошечного котенка, застрявшего в бетонной трубе. Весь процесс спасения малыша был снят на видео.
В Воронеже спасатели провели операцию по спасению крошечного котенка, застрявшего в бетонной трубе. Весь процесс спасения малыша был снят на видео.
Как именно котенок, которому на вид меньше месяца, оказался в пустой трубе, неизвестно. Спасателей вызвал воронежец, который услышал жалобный писк и не смог остаться равнодушным.
На кадрах видно, как сотрудники
Неизвестно сколько времени котенок провел в трубе, но когда его передали мужчине, вызвавшему спасателей, было видно, что помощь пришла вовремя — малыш очень ослаб и едва мог шевелиться. Воронежец поблагодарил за спасение котенка и сразу же повез его в ветеринарную клинику.