Воронежские спасатели достали из трубы крошечного котенка

Как именно котенок, которому на вид меньше месяца, оказался в пустой трубе, неизвестно. Спасателей вызвал воронежец, который услышал жалобный писк и не смог остаться равнодушным.

На кадрах видно, как сотрудники поисково-спасательного отряда при помощи длинной тонкой доски аккуратно достают котенка. Сделать им это удалось не сразу, но через некоторое время малыша все же подцепили и вытащили наружу.

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