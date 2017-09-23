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14:57 (мск), источник: 36on.ru

Воронежские спасатели достали из трубы крошечного котенка

В Воронеже спасатели провели операцию по спасению крошечного котенка, застрявшего в бетонной трубе. Весь процесс спасения малыша был снят на видео.

Как именно котенок, которому на вид меньше месяца, оказался в пустой трубе, неизвестно. Спасателей вызвал воронежец, который услышал жалобный писк и не смог остаться равнодушным.

На кадрах видно, как сотрудники поисково-спасательного отряда при помощи длинной тонкой доски аккуратно достают котенка. Сделать им это удалось не сразу, но через некоторое время малыша все же подцепили и вытащили наружу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Неизвестно сколько времени котенок провел в трубе, но когда его передали мужчине, вызвавшему спасателей, было видно, что помощь пришла вовремя — малыш очень ослаб и едва мог шевелиться. Воронежец поблагодарил за спасение котенка и сразу же повез его в ветеринарную клинику.

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