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15:37 (мск), источник: Ежедневник.by

Выходные в Беларуси будут теплыми

В эти выходные в Беларуси ожидается погода «в основном без осадков». Самое время отправляться в лес за грибами.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 73% 762 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Ежедневник.by

В субботу, 23 сентября, в Беларуси ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в южных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер восточный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с. Максимальная температура воздуха +17..+23°C. В Минске будет также без осадков, Максимальная температура воздуха +17..+20°C, сообщает Республиканский гидрометцентр.

В воскресенье в Беларуси ожидается переменная облачность, в основном без осадков, лишь днем по юго-западу страны местами ожидаются небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер прогнозируется восточный: ночью умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью составит 8−14 градусов выше нуля, днем — плюс 15−21.

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