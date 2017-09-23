Выходные в Беларуси будут теплыми

В субботу, 23 сентября, в Беларуси ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в южных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер восточный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с. Максимальная температура воздуха +17..+23°C. В Минске будет также без осадков, Максимальная температура воздуха +17..+20°C, сообщает Республиканский гидрометцентр.