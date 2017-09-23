Символичные камни будущей аллеи заложили в Краснодаре

Он включает обустройство пешеходной зоны, велодорожек, высадку хвойных и лиственных деревьев и кустарников. На аллее предполагается разместить спортивные и игровые площадки, место для культурно-массовых мероприятий и другие зоны отдыха.

Площадку скоро расчистят, завезут грунт и решат, как обустроить спуск к воде. На торжественную закладку будущей аллеи прибыл мэр города Евгений Первышов. О том, как это было, и о планах градостроителей — в репортаже «России. Кубань».